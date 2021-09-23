Зампредседателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков встретился с назначенным талибами и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ИЭА Забихулла Мужахид на своей странице в Твиттере.

Встреча прошла в Кабуле 23 сентября. Сообщается, что там также присутствовал глава отдела внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев.

Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая провела встречу на таком уровне с правительством, назначенным «Талибаном».

*«Талибан» — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в Кыргызстане и ряде стран мира.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявлял, что Кыргызстан привержен «невмешательству во внутренние дела» Афганистана и «поддержке дружественных отношений» с этой страной. Он также отмечал «необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам» для «скорейшей стабилизации ситуации в стране».

«Мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование нового инклюзивного правительства, с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства», — говорил Жапаров.

Наладить контакты с Афганистаном, после захвата власти талибами, ранее пытались и в Узбекистане. 14 сентября Узбекистан передал Афганистану гуманитарную помощь в виде продуктов питания и одежды.

Также стало известно, что Россия выразила готовность поддерживать «Талибан» в борьбе с терроризмом.

О том, что происходит в Афганистане, можно прочитать здесь: