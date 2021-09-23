ОВД Каракола опровергло нападение сотрудников милиции на беременную. Ранее Институт Омбудсмена заявил, что 5 августа к ним обратилась пострадавшая женщина. По словам пострадавшей, двое оперуполномоченных и дознаватель ГОВД Каракола избили женщину и у неё случился выкидыш.

В пресс-службе милиции «Клоопу» сообщили, что женщина в тот день обратилась с заявлением, в котором обвиняла в нападении не правоохранителей, а сестру и зятя.

Судмедэкспертиза действительно выявила телесные повреждения на теле женщины. Дело зарегистрировали по статье «Семейное насилие» и все материалы передали в Каракольский горсуд.

«Все обвинения в том, что её избили сотрудники милиции, и у неё случился выкидыш, не что иное, как попытка избежать ответственности, очернить действия сотрудников милиции и ввести в заблуждение общественность», — сообщили в милиции.

Что говорили в Институте Омбудсмена?

Пресс-служба института омбудсмена 23 сентября сообщила, что к ним обратилась женщина, пострадавшая от нападения троих милиционеров в городе Каракол.

«Сотрудники ГОВД Каракол схватили ее, стали избивать и душить, а затем вывезли в поле, где продолжили избиение, пиная в живот и угрожая ей убийством», — сообщали правозащитники.

Представитель омбудсмена по Иссык-Кульской области заявил, что обратился по этому случаю с заявлением в областную прокуратуру и ГКНБ. В надзорном органе сообщили, что начали дело по статье «Превышение власти».

В местном управлении ГКНБ ответили, что также начали расследование, по его итогам в отношении подозреваемых примут решение. За расследованием также следит и представитель омбудсмена по области.