В Кемине 19 сентября покончила с собой 23-летняя девушка. Родственники девушки сообщил изданию 24.kg, что к смерти может быть причастен ее гражданский муж.

«Тело было все в синяках, и это не трупные пятна. Мы считаем, что к смерти, возможно, причастен гражданский муж, так как он периодически бил ее. Мы написали заявление в милицию, в Республиканском центре судмедэкспертизы должны дать заключение», — сообщили родственники.

Они также сообщили, что у погибшей остался четырехлетний сын.

Что говорят в милиции?

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили журналисту «Клоопа», инцидент произошел в городе Орловка Кеминского района. По данным ГУВД, сотрудники милиции во время осмотра тела не нашли никаких насильственных признаков смерти.

Несмотря на это факт зарегистрирован в ЕРПП и начали досудебное производство.

«Назначены необходимые экспертизы, до получения результатов экспертизы, проводится всестороннее расследование. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.

В пресс-службе добавили, что после заключения экспертизы и во время следствия будет принято решение о переквалификации дела.