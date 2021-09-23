Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана обратился к властям страны с призывом в кратчайшие сроки добиться отмены решения Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) о лишении «Кыргызалтына» статуса надежного поставщика.

Горняки говорят, что иначе лишение статуса может негативно повлиять на всю золотодобывающую отрасль страны.

Приведёт к банкротству

Представители горной отрасли считают, что решение LBMA приведёт Кара-Балтинский «Аффинажный завод» к банкротству. Сейчас это единственный завод в стране, где аффинируют — очищают от примесей — золото.

Слиток Доре — конечный продукт производства на руднике Кумтор. Его в таком виде для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в Кара-Балте закупает «Кыргызалтын». Фото / сайт «Кумтор Голд Компани»

Они добавили, что местным предприятиям, в том числе и «Кумтору», придётся искать другие площадки для переработки металла до конечного продукта. Горняки отметили, что «на это потребуется время и это будет более затратно».

«В мире около 70 аффинажных заводов, поставляющих золотые слитки на Лондонскую биржу драгметаллов. Имеются они и в соседних странах – России, Китае, в Узбекистане и Казахстане. Только в Республике Казахстан их три — заводы “Тау-Кен Алтын”, “Казцинк” и “Казахмыс”.

Наши компании могут аффинировать свое золото на этих заводах, но необходимо изменение законодательства, так как ставки пошлин за вывоз драгметалла высоки и могут привести к нерентабельности», — говорится в обращении.

По их словам, решение LBMA — еще и удар по имиджу страны, который может привести к оттоку инвесторов.

«Комитет по ТЭК и недропользованию парламента должен рассмотреть данный вопрос на своем заседании, выяснить причины сложившейся ситуации и определить пути выхода из нее. Все это должно быть, конечно, под контролем президента», — отметили горняки.

Варианты решения проблемы

По мнению горняков, «Кумтор» в настоящее время имеет несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации:

также перерабатывать золото на «Аффинажном заводе», продавая его далее по заниженным ценам;

переплавлять золото на других заводах, имеющих статус Good Delivery (надёжного поставщика);

предпринять максимальные меры по отмене решения Лондонской биржи и восстановления статуса.

Грузовики на Кумторе. Фото / «Кумтор»

«В любом случае ЗАО “Кумтор Голд Компани” придется продавать золото, так как для обеспечения непрерывной производственной деятельности, своевременной выдачи заработной платы необходимы значительные финансовые средства. Также нельзя допускать дефицита республиканского бюджета. Ранее золото покупал Нацбанк, но достаточно ли у него на эти цели средств, и по какой цене он сможет покупать – это большой вопрос», — говорится в обращении.

Представители горной отрасли подчеркнули, что «вопросы деятельности горнорудных компаний должны рассматриваться без политизации исключительно в экономической и юридической плоскости».

Решение LBMA

17 сентября Лондонская ассоциация приостановила членство компании «Кыргызалтын» в своем списке надежных поставщиков (Good Delivery List).

На сайте ассоциации отметили, что такое решение принято из-за несоблюдения требований программы ответственного снабжения.

Решение Лондонской ассоциации значит, что республика не сможет иметь дела с крупными торговцами драгоценными металлами, и ей будет сложнее продавать золото, добытое на Кумторе.

Всё ожидаемо, всё хорошо

После решения ассоциации её прокомментировал министр экономики Акылбек Жапаров. Он заявил, что такое решение «было ожидаемо».