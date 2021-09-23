Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что 23 сентября от должности вице-мэра освободили Русланбека Акылбекова. По информации мэрии, Акылбеков покинул муниципалитеты из-за перехода на другую работу.

Место вице-мэра займет Талайбек Орозов, ранее работавший главой Госслужбы цифрового развития. На новой должности Орозов также будет отвечать за цифровизацию и транспорт.

Примечательно, что днем ранее 22 сентября Акылбеков вынес на повестку заседания депутатов Бишкекского горкенеша вопрос о принятии внедорожника Toyota в муниципальную собственность. На заседании депутат Асылбек Акылбеков задал вопрос вице-мэру для чего нужна эта машина?

Акылбеков ответил, что авто нужно для встречи гостей и она предоставлена со стороны управделами президента.

Реакция Бишкека Айбека Джунушалиева на вопрос с машиной не заставила себя долго ждать. В итоге он поручил отозвать проект из БГК о принятии автомобиля в собственном мэрии из Фонда госимущества.

«Автомобиль Toyota Prado 2010 года выпуска будет передан Министерству транспорта и дорог в установленном порядке», — добавили в мэрии.