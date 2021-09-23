В феврале этого года Госкомитет национальной безопасности задержал Кубанычбека Жумалиева, который на тот момент был депутатом парламента, по подозрению в коррупции.

По версии следствия, Жумалиева подозревали в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность Международного медицинского университета. В ГКНБ заявили, Жумалиев «оказал давление» на министерство образования, чтобы получить лицензию, в которой ему было отказано ранее.

Затем по решению Первомайского районного суда Бишкека Жумалиева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. После этого стало известно, что Жумалиев выплатил в счет государства 1 млрд сомов в виде активов и имущества, а затем был отпущен под подписку о невыезде.

Сам Жумалиев позже рассказал журналистам, что отдал государству цементный завод добровольно. Уже в апреле Центральная избирательная комиссия сообщила, что Жумалиев добровольно сдал свой депутатский мандат.

С начала дела Жумалиева прошло полгода и 22 сентября журналистам «Клоопа» стало известно, что дело в отношении уже экс-депутата, находящееся у ГКНБ, приостановлено. Об этом «Клоопу» стало известно из ответа официального ответа Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, дело приостановили еще в 17 августа.

За подтверждением этой информации журналисты обратились в ГКНБ. В ведомстве ответили, что дело никто не прекращал и расследование продолжается.

Позже представитель Генпрокуратуры Чолпон Абдимомунова сообщила журналисту «Клоопа», что расследование по Жумалиеву приостановили на время его болезни, а затем снова продолжат.

«Там произошла техническая неточность в пункте первом, он находится не в розыске, а дело приостановлено по болезни Жумалиева Кубанычбека», — сообщила она.