Юристка, экспертка по конституционному праву Сания Токтогазиева в своем фейсбуке выступила против законопроекта, который, по ее информации инициировали Бактыбек Турусбеков и Саматбек Ибраев.

По данным Токтогазиевой, они хотят внести изменения в закон «О Национальном Банке» и позволить правительству вмешиваться в деятельность финансового органа и политику развития финансового рынка.

«Почему это очень опасная инициатива? Это является фундаментальным нарушением принципа независимости НБКР. Основная миссия национальных банков состоит в том, чтобы сдерживать политические ветви власти и не допустить проведения фискально-безответственной политики (как со стороны правительства, президента и парламента), которая приведет к дестабилизации и инфляции в будущем», — отмечает Токтогазиева.

Она считает, что инициатива депутатов Ибраева и Турусбекова «полностью подрывает независимость Национального банка», делая ее «подвластной правительству (иными словами — президенту)».

«Учитывая нашу провальную кадровую политику, и что популизм, посредственность, и дичайший непрофессионализм — это лицо политического бомонда нашей страны, уничтожение независимости НБКР приведет к полнейшему развалу банковской системы КР, что, пожалуй, на сегодняшний день является единственным реальным сектором нашей экономики», — заключила она.

Где можно прочитать законопроект?

Сейчас на сайте Жогорку Кенеша в разделе законопроектов, направленных на общественное обсуждение, такого проекта нет.

Скриншот с сайта Жогорку Кенеша, раздел “Общественное обсуждение законопроектов” по состоянию на 23.09.2021. Скриншот с сайта Жогорку Кенеша, раздел “Законопроекты” по состоянию на 23.09.2021.

Нет его и в базе данных прежних законопроектов, которая раньше была на сайте парламента*.

*По официальной версии, она была утеряна во время погрома Белого дома в октябре 2020 года после парламентских выборов. Уже во время восстановления Белого дома выяснилось, что был уничтожен сервер, где находился официальный сайт Жогорку Кенеша. Позже его восстановили, но база данных законопроектов парламента так и не доступна.

Однако накануне на заседании парламента депутат Саматбек Ибраев просил коллег поддержать некий проект закона, касающийся финансовых технологий и Нацбанка.

«Выскажите мнение по законопроекту активно, поддержите. Сами видели, как Садыр Нуркожоевич на последней встрече с нами дал высокую оценку и назвал шестой созыв парламента “легендарным”. Это ставит большие задачи перед Жогорку Кенешем и возлагает на него ответственность. Нужно политическое решение. Если закон примем, Кыргызстан станет финансовым центром в Центральной Азии», — заявил он.

Однако неясно, говорил ли Ибраев именно о том законопроекте, который раскритиковала Токтогазиева.

Что связывает власти и Нацбанк сейчас?

По новой действующей Конституции, президент влияет только на то, кто будет управлять Нацбанком. Согласно статье 80, он выдвигает в парламент кандидатуру председателя, а депутаты ее утверждают.

Также нардепы имеют право снять с должности председателя Нацбанка в случаях, предусмотренных законом». Кабмин не влияет на деятельность Нацбанка вообще.

Национальный Банк в остальном независим от правительства и президента, и не входит в структуру органов государственной власти. Независимость Нацбанка — один из ключевых принципов его работы. При этом ежегодно, как юридическое лицо, структура сдает годовой отчет, который проверяет внешний аудит.

Потом его утверждает правление Нацбанка и отдает в парламент для отчетности перед депутатами. Кроме того, отчет Нацбанка публикуется для широкой общественности.

Деятельность банка регулирует закон «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности».

Почему Нацбанк должен оставаться независимым?

Центральные банки государств должны быть независимыми, чтобы удерживать экономику на плаву при политических катаклизмах — это подтверждают многочисленные исследования.

Законодательные «якоря» помогают центральным банкам не зависеть от власти в странах и удерживать экономику на плаву при политических катаклизмах.

Исследователи-экономисты Международного Валютного Фонда также отмечают, что «если политические деятели манипулируют денежно-кредитной политикой, чтобы поднять свою популярность накануне выборов», то «их заинтересованность в первую очередь в краткосрочных политических выгодах может в долгосрочной перспективе обернуться для экономики болезненными явлениями». Такими, как инфляция или даже гиперинфляция.

«Это политическое вмешательство может препятствовать достижению целей центральных банков (таких как стабильная инфляция с течением времени, а в некоторых странах — максимальная занятость) и, возможно, создать долгосрочные риски для экономической и финансовой стабильности», — говорят эксперты*.

* Ашраф Хан — старший эксперт по финансовому сектору в Департаменте денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ. Тобиас Адриан — финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ.

Так же Ашраф Хан и Тобиас Адриан отмечают, что центральные банки без политического давления могут проще выполнять необходимые для сохранения национальной экономики меры.

«Иногда центральным банкам приходится идти на меры, которые первоначально не пользуются популярностью, ради сохранения здоровой экономики. Мы были свидетелями поистине ужасных экономических результатов в странах, где центральные банки подвергаются политическому давлению», — приводят они слова экс-главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.