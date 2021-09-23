Пресс-служба правительства России 22 сентября сообщила, что с 5 октября планируется возобновить регулярные авиарейсы в Бишкек и Ош.

Решение о возобновлении авиарейсов приняли с учетом эпидемиологической обстановки.

Так, по решению правительства России с 5 октября возобновят рейсы по маршрутам:

Москва — Ош 4 рейса в неделю;

Санкт-Петербург — Бишкек 1 рейс в неделю;

Санкт-Петербург – Ош 1 рейс в неделю;

Новосибирск – Ош 1 рейс в неделю;

Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — Ош по 1 рейсу в неделю.

В Кыргызстане, как и во многих странах мира, в марте 2020 года закрыли границу и прекратили международные и внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса.

Однако аэропорт «Манас» продолжал обслуживать грузовые и чартерные рейсы. По мере стабилизации эпидемситуации в Кыргызстане и мире идет возобновление регулярных пассажирских авиарейсов.