Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем государственного языка. Он заявил, что выступает за функционирование госязыка во всех сферах общественной жизни и призвал граждан, «не ссылаясь на разные якобы неблагоприятные условия и обстоятельства», служить ради его процветания.

Глава государства отметил, что кыргызский язык в качестве государственного является одним из основных символов государственности Кыргызстана и атрибутом идентичности народа.

«На протяжении 30 лет независимости страны сделано многое для развития госязыка, но предстоит сделать еще гораздо больше […] Сегодня нами уделяется особое внимание процессу перехода документооборота на государственный язык в государственных органах.

Помимо этого, целый ряд масштабных задач по усовершенствованию функционирования госязыка находятся на стадии завершения. Поэтому призываю всех граждан нашей страны, чтобы, не ссылаясь на разные якобы неблагоприятные условия и обстоятельства, служить ради процветания госязыка и всего народа», — говорится в поздравительной речи.

По словам Жапарова, языковая политика будет и является «неотъемлемым и приоритетным направлением государственной политики».

День госязыка в Кыргызстане отмечается с 1989 года. В том году 23 сентября Верховный совет Киргизской ССР принял Закон «О государственном языке Киргизской ССР». В 2004 году закон обновили и прежний утратил силу.