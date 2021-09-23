Пресс-служба Госкомитета по экологии и климату сообщила, что 20 сентября в урочище Сары-Тор в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области вырубили 242 тянь-шанские ели.

Незаконную вырубку деревьев обнаружили во время проверки урочища сотрудниками Департамента развития лесных экосистем и РОВД района вместе с активистами. Общий объем вырубленных деревьев составил 77,8 квадратных метров.

«По предварительным подсчетам, ущерб нанесенный государству составил 444 тысячи сомов. Госкомитетом по экологии и климату составлены документы о незаконной рубке и переданы следственному отделу Джети-Огузского РОВД для проверки», — добавили в ведомстве.

Тянь-шаньские ели в основном растут в горах Кыргызстана и Казахстана, эти деревья достигают 60 метров в высоту, а диаметр ствола до двух метров.

О проблеме экологии и сохранении горных лесов ранее говорил президент Садыр Жапаров, выступая на заседании ООН. Тогда он предложил ООН создать специальную программу для горных лесов — их сохранению, восстановлению и облесению горных склонов.

В Кыргызстане не так много лесной территории и она страдает из-за халатности, вырубки или катаклизмов. В сентябре 2021 года, например, пожар разгорелся на 40 гектарах леса в Чон-Кемине — его тушили несколько дней.

В Кыргызстане растут хвойные, твердолиственные, мягколиственные и орехово-плодовые леса. Тянь-шаньская ель — одна из преобладающих видов растений в хвойных лесах. Тем не менее, площадь хвойных лесов в Кыргызстане лишь чуть более 280 тысяч гектаров, хотя это наиболее распространенные породы деревьев из тех, что растут в стране.

Вторые по площади — орехо-плодовые леса. Они занимают 98,3 тысяч гектаров, наиболее распространенная порода — грецкий орех. Яркий пример орехо-плодового леса — Арсланбоб.

Площадь твердолиственных растений еще меньше — всего 34,4 тысяч гектаров, и по большей части это кленовые деревья. Чуть более 14 тысяч гектаров занимают мягколиственные породы — например, береза, тополь и ива.