В Таможенной службе опровергли заявление депутата Аккулы Бердиева о том, что китайская компания «ГИК Кайди» незаконно вывезла 17 фур золоторудного концентрата. В таможне заявили, что всё было законно и у компании есть лицензия.

В ведомстве пояснили, что ввоз и вывоз концентрата осуществляется только при наличии лицензии, выданной уполномоченным государственным органом. Такую лицензию ОсОО «ГИК Кайди» выдали 26 августа.

«Таким образом, в соответствии с вышеуказанным решением также в соответствии с законодательством Кыргызской Республики сотрудниками таможенной службы была произведена таможенная операция, связанная с выпуском флотационного концентрата», — сообщили в Гостаможенной службе.

О чём говорил Бердиев?

О том, что из Кыргызстана пытаются вывести 17 фур концентрата золота, депутат Аккулу Бердиев говорил ещё в начале января этого года. По его словам, в каждой из фур загружено по 4 тонны сырья, которое добыли на месторождении Алтын-Казык Чон-Алайского района.

Аккулу Бердиев. Фото: пресс-служба парламента

Тогда он заявил, что контрабандный груз пытаются провезти через пункт пропуска «Иркештам» на границе с Китаем. Он говорил, что этот груз уже задерживали сотрудники финпола и завели дело, но пока нет решения суда. Бердиев потребовал у правоохранителей принять срочные меры.

Таможенная служба тогда ответила, что выгруженный в контейнеры концентрат стоит на таможенном контроле.

«Не выехал в Китай. Он не в грузовых автомашинах, а выгруженный в контейнерах на таможенном контроле стоит. Сейчас досудебное производство ведут, после окончания примут решение [что с ним делать]», — сообщили в таможне.

После этого Бердиев поднял этот вопрос на заседании парламента 22 сентября. Он заявил, что компания «ГИК Кайди» уже вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата. По его словам, ГТС подтвердила вывоз золоторудного концентрата через КПП «Достук» на границе с Узбекистаном.

«Только вчера на комитете обсуждали этот вопрос. Лицензия компании “Кайди” [“ГИК Кайди”] на разработку месторождения Алтын Казык была приостановлена. В прошлом году на КПП “Иркештам” были задержаны 17 фур с золоторудным концентратом. ГСБЭП тогда начала проверку. Но сегодня я узнал, что компания успела вывезти золото», — сообщил нардеп.

Депутат связал это с коррупцией в таможне и потребовал провести проверку.

«Несмотря на уголовное дело, возбужденное в прошлом году, частная компания “Кайди” коррупционным путем обновила просроченную лицензию. Я позвонил главе таможни Самату Сатаровичу [Исабеков]. Он говорит, что не знал об этом, потому что упустили ребята. Дальше золотосодержащий концентрат загрузили и вывезли поездом. При таком раскладе государству сложно будет подняться на ноги», — сказал Бердиев.

По его словам, вокруг этой схемы крутятся большие деньги, а примерную стоимость вывезенного концентрата оценили в $253 млн. Депутат попросил генпрокурора Курманкула Зулушева проверить досконально этот случай.

Накануне члены комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию по предложению депутата Аккулу Бердиева приняли решение создать межведомственную комиссию по проверке деятельности компании «Кайди» и запасов руды на месторождении Алтын Казык в Чон-Алайском районе.