Инспекторы УОБДД по Чуйской области 23 сентября спасли девушку, которую похитили в Бишкеке для принудительного вступления в брак. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По их данным, девушку 2001 года рождения похитили примерно в 03:00 в новостройке «Ак-Ордо-3» и неизвестные лица на Audi уехали в неизвестном направлении. Примерно в 6:00 всему личному составу УОБДД по ГУВД Чуйской области была передана ориентировка по этому факту.

В результате объявили план «Перехват» по Чуйской области и на стационарном посту «Сосновка» примерно в 7:30 остановили похитителя.

«После остановки автомашины в машине находились молодой парень и девушка, при опросе которых, было выяснено, что девушку похитили для принудительного брака и направлялись в Токтогульский район», — сообщили в ГУВД Чуйской области.

Машина на которой похитили девушку. Фото / КНИА «Кабар» Девушка и подозреваемый в похищении. Фото / КНИА «Кабар»

В ведомстве добавили, что похитителя 1998 года рождения доставили в следственную службу Сокулукского района для дальнейшего разбирательства.

Похищение для принуждения к браку

В Кыргызстане в 2013 году принят закон об уголовной ответственности за похищение девушек для принудительного вступления в брак — от 5 до 7 лет лишения свободы. За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Однако случаи, когда девушек в Кыргызстане похищают для вступления в брак, а после отказа преследуют и угрожают им расправой, не прекратились. Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

Самый громкий из недавних случаев похищения произошел в начале апреля этого года, когда похитили, а затем убили Айзаду Канатбекову. Девушку похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение было заснято на городскую видеокамеру.

Момент похищения Айзады Канатбековой попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения

Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева, несколько раз судимого. Он преследовал девушку и даже не в первый раз пытался ее похитить, кроме того, ранее в милицию обращались другие девушки, которые рассказали, что он изнасиловал одну и душил другую.

Милиция заявила, что мужчина задушил Айзаду Канатбекову, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Айзаду Канатбекову.

Милиция не нашла девушку вовремя, несмотря на видео и обращение близких, а один из следователей не воспринял преступление серьезно и поздравлял мать девушки с «грядущей свадьбой». Они также сообщали матери ложные сообщения о том, что девушку видели в одном из районов Бишкека и она добровольно следовала с похитителем, которого следствие упорно пыталось выдать за ее партнера. Однако в итоге оказалось, что девушка не была в том районе и была убита.

Уже после убийства в течение двух дней милиция задержала пятерых обвиняемых в соучастии в похищении убитой. Почти все они уже были ранее судимы. Их всех суд признал виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы.

Похищение, убийство девушки и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. Все были недовольны тем, что поиски девушки велись слишком долго.

На следующий день после обнаружения тела девушки сотни граждан, недовольных бездействием правоохранителей, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Многие напоминали об истории Бурулай, которую также дважды похищал ее преследователь. В конце мая 2018 года он похитил ее, а когда его задержали, убедил оставить его с девушкой наедине и убил ее в отделении милиции. После резонансного убийства Бурулай в обществе ничего не изменилось — девушек продолжили похищать.

Читать по теме: Она мечтала стать врачом. Как похищали и убивали Бурулай

Протестующие 8 апреля собрались у здания МВД в Бишкеке. Фото: Айдай Токоева / «Клооп»

Участники митингов против похищения для принуждения к браку требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

Руководство столичной милиции на пресс-конференции, в центре экс-начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

10 апреля 2021 года МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор. В числе тех, кто лишился должности, был глава ГУВД Бишкека Матмусаев*.

*Однако ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что Матмусаева назначили советником главы МВД Улана Ниязбекова. Само МВД не сообщало о назначении Матмусаева на эту должность.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Дело о халатности сотрудников милиции приведших к гибели Айзады Канатбековой расследует ГКНБ.

Читать по теме: ГКНБ еще не завершил расследование по делу о халатности милиционеров, приведших к убийству Айзады Канатбековой