Пресс-служба президента сообщила о том, что Совет безопасности провел первое заседание, связанное с подготовкой к выборам в седьмой созыв парламента.

Секретарь Совбеза Марат Иманкулов сообщил, что для «проведения на высоком уровне чистых и прозрачных парламентских выборов» создан Республиканский штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов при подготовке и проведению избирательного процесса.

По его словам, штаб будет только помогать комиссиям, но вмешиваться в их работу «ни под какими предлогами» не имеет права.

Иманкулов напомнил что выборы с подкупом избирателей, нарушением законов и фальсификацией итогов голосования «не раз приводили к народным волнениям».

Но сейчас все госорганы должны «приложить максимальные усилия для проведения справедливых и чистых выборов», «своевременно и оперативно» реагировать на все нарушения и наказывать нарушителей законодательства. И не вмешиваться в агитацию и избирательный процесс.

«В случаях использования государственными служащими своих полномочий в целях влияния на итоги голосования или принуждения подчиненных в пользу того или иного кандидата или партии, то несмотря на занимаемую должность они будут уволены, а при наличии в их действиях состава преступления – привлечены к уголовной ответственности. Никому не позволено нарушать законы Кыргызской Республики», — заявил Марат Иманкулов.

Он предупредил, что правоохранители примут «жесткие меры» в отношении представителей власти, если те будут использовать бюджетников (учителей, врачей и так далее) в интересах отдельных партий или кандидатов для их победы на выборах.

Наконец, Иманкулов призвал политические партии и кандидатов в депутаты «соблюдать законодательство, не обостряя общественно-политическую ситуацию в стране и не разобщая народ ради собственных амбиций и частных интересов».

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