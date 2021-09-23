Республиканский штаб сообщил, что на 23 сентября в Кыргызстане не зарегистрировали скончавшихся от COVID-19.

Всего за время пандемии в стране скончались 2 595 пациентов, с ранее подтвержденным коронавирусом.

За сутки зарегистрировали 95 новых случаев заражения коронавирусом:

  • Бишкек — 44;
  • Ош — 2;
  • Чуйская область — 20;
  • Ошская область — 2;
  • Таласская область — 4;
  • Нарынская область — 4;
  • Иссык-кульская область — 12;
  • Джалал-абадская область — 4;
  • Баткенская область — 3.

По данным штаба, за все время в Кыргызстане выявили 178 036 случаев заражения COVID-19.

Также за сутки из больниц и стационаров выписали 96 пациентов переболевших коронавирусом. За все время коронавирусом в стране переболели 172 565 пациентов.

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