Республиканский штаб сообщил, что на 23 сентября в Кыргызстане не зарегистрировали скончавшихся от COVID-19.
Всего за время пандемии в стране скончались 2 595 пациентов, с ранее подтвержденным коронавирусом.
За сутки зарегистрировали 95 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 44;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 20;
- Ошская область — 2;
- Таласская область — 4;
- Нарынская область — 4;
- Иссык-кульская область — 12;
- Джалал-абадская область — 4;
- Баткенская область — 3.
По данным штаба, за все время в Кыргызстане выявили 178 036 случаев заражения COVID-19.
Также за сутки из больниц и стационаров выписали 96 пациентов переболевших коронавирусом. За все время коронавирусом в стране переболели 172 565 пациентов.