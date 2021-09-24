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Первомайский районный суд Бишкека 24 сентября принял решение оставить под стражей депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова, подозреваемых в коррупции по делу «Кумтора».

По решению суда оба политика пробудут под стражей в СИЗО ГКНБ до 30 ноября.

Вместе с этим суд также оставил под стражей и двух экс-премьер-министров Джоомарта Оторбаева и Темира Сариева. Их также оставили под стражей до 30 ноября. При этом Оторбаев проходит подозреваемым не по коррупции, а по подозрению в даче согласия на уничтожение ледников на руднике Кумтор.

Между тем, пока шло заседание, у здания суда собрались сторонники, требующие отпустить Асылбека Жээнбекова на свободу.

Арест Жээнбекова, Зулпукарова, Оторбаева и Сариева

Депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова ГКНБ задержал 31 мая 2021 года. В тот же вечер стало известно, что Первомайский райсуд столицы вынес решение заключить их под стражу на два месяца в СИЗО ГКНБ.

Защита Жээнбекова пыталась несколько раз обжаловать решение суда, однако депутата продолжали оставлять под стражей в СИЗО ГКНБ.

Джоомарта Оторбаева сотрудники ГКНБ задержали 16 сентября. По версии Госкомитета, он будучи премьер-министром, оказал давление на комиссию Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства при проведении экологической экспертизы по генеральному плану рудника Кумтор.

Кроме них по делу «Кумтора» проходят еще ряд политиков. Среди них, экс-премьер-министры Омурбек Бабанов и Темир Сариев. Последний был задержан сотрудниками ГКНБ 3 августа.

В тот же день в Госкомитете сообщили, что по версии следствия, Сариев будучи министром экономики и одновременно председателем Госкомиссии* по изучению деятельности «Кумтора», занизил сумму экологического ущерба от работы рудника на несколько млрд сомов.

*В 2011 году Сариев стал министром экономики и через год возглавил госкомиссию по изучению деятельности «Кумтора». Он был министром экономики с 2011 по 2015 год. В 2015 Сариев стал премьер-министром страны, но через год подал в отставку из-за скандала вокруг реконструкции автодороги Балыкчы — Корумду.

В ГКНБ добавили, что действия экс-премьер-министра причинили «колоссальный ущерб» государству.

За время судов и следствия по делу «Кумтора» приговор вынесли только двум политикам — Талантбеку Узакбаеву и Исхаку Пирматову. Суд признал их виновными и приговорил к выплате штрафа.

Допросы и ряд громких задержаний начались после того как глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента 17 мая сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.