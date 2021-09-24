Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает шестой созыв парламента — «легендарным». По крайней мере на этой формулировке настаивает депутат Саматбек Ибраев.

Саматбек Ибраев, фото: ЦИК

«Помните, какую высокую оценку дал нам Садыр Нургожоевич на последней встрече? Он сказал, что шестой созыв — легендарный», — заявил политик.

Видимо последняя встреча, которую имеет в виду Ибраев — это приглашение депутатов «на чай» в госрезиденцию президента. Они были там дважды 21 и 27 июля. На обеих встречах парламентарии обсуждали с Жапаровым закон о выборах и предстоящие выборы в Жогорку Кенеш. После этих встреч депутаты приняли все законопроекты, инициированные Жапаровым. Хотя до этого документы вызывали у них вопросы.

На эти встречи журналистов не приглашали, поэтому неизвестно, действительно ли Жапаров называл шестой созыв парламента «легендарным».

Однако один из ближайших соратников президента и спикер парламента Талант Мамытов недавно похвалил шестой созыв. Он заявил, что именно парламент «сыграл ключевую роль в установлении стабильности» в стране во время октябрьских событий 2021 года.

Талант Мамытов

«Благодаря усилиям и вкладу парламента в нашей стране установилась стабильность. Парламент — это орган, обеспечивающий равновесие всех ветвей власти. Уверен, что и дальше он будет выполнять свои функции на высшем уровне», — сказал Мамытов.

Легендарно непопулярный созыв

Легендарным парламентом Кыргызстане называли первый Жогорку Кенеш, проработавший с 1990 по 1994 год. Тогда в парламент входило 350 депутатов — начиная от простых чабанов, доярок, рабочих, заканчивая элитой тогдашней партийно-хозяйственной, научной и творческой интеллигенции. Тот парламент утвердил все самые важные законы страны — Декларацию независимости, Конституцию, законы о национальной валюте, гербе, гимне и флаге.

Шестой же созыв парламента постоянно критикуется гражданским обществом.

До смены власти в октябре парламент критиковали за невероятное единодушие при принятии законов — депутаты принимали законы с 98-процентным одобрением, часто пропускали заседания и голосовали друг за друга. Шестой созыв парламента утверждал все инициативы, спущенные из аппарата президента.

Уровень протестности депутатов шестого созыва был чрезвычайно низким, а оппозиция не выполняла своей функции. Многие яркие протестные депутаты — вроде экс-генпрокурора Аиды Саляновой — при президенте Алмазбеке Атамбаеве становились фигурантами уголовных дел и мандата лишались. Или — как Чолпон Джакупова — разочаровывались в политике и коллегах и покидали Жогорку Кенеш.

Аида Салянова в суде. Фото: «АКИпресс»

Те, кто спорил с президентом и его политикой, могли исключаться из фракций и партий. Так было с депутатом СДПК Жанаром Акаевым, которого выгнали однопартийцы после того, как тот посетил марш в защиту свободы слова. Зато они не выгнали депутатку Жылдыз Мусабекову, про угрозы которой рассказала журналистка. Судя по аудиозаписи, девушке угрожали групповым изнасилованием.

Жанар Акаев

Тот же Жанар Акаев уже после ухода Атамбаева с поста президента сообщил, что политикой парламента руководил бывший водитель президента, его советник Икрамжан Илмиянов.

«Когда президентом был Алмазбек Атамбаев, парламент курировал Икрам Илмиянов. Указания, как и по какому законопроекту голосовать, депутаты получали от него. Мог и SMS прислать, а мог и позвонить или на беседу пригласить», — говорил Акаев.

Он же заявил, что шестой созыв — «самый непопулярный за всю историю современного парламентаризма в Кыргызстане».

Икрам Илсиянов и Алмазбек Атамбаев

Сын бывшего президента Атамбаева Сейтек рассказывал, что Илмиянов курировал и наполнение парламента — и «привел в него депутатов, согласно своему уровню».

Несмотря на свою непопулярность, большинство депутатов шестого созыва баллотировались в седьмой созыв на выборах в октябре 2020 года. Они просто разошлись по новым политобъединениям — ведь провластная СДПК при правлении Жээнбекова раскололась аж на три части.

В итоге депутаты, которые одобряли все инициативы президента, распределились в основном в провластные «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» и снова прошли в парламент. Итоги выборов были разочаровывающими, а сами выборы — грязными и коррупционными, и люди вышли на акцию протеста, приведшую к смене власти и аннулированию итогов выборов.

Удобный созыв парламента

Посещаемость Жогорку Кенеша

Сейчас парламент сильно критикуют за то, что депутаты, принимают судьбоносные для страны решения, хотя срок их полномочий истек еще в октябре прошлого года. Но после смены власти депутаты продлили срок своей работы и продолжают занимать кресла в парламенте до сих пор.

22 октября парламент принял закон, согласно которому проведение новых парламентских выборов приостанавливалось до внесения изменений в Конституцию страны.

Юристы и Венецианская комиссия тогда сообщили, что парламент превысил свои полномочия и не правомочен инициировать изменения в Конституцию.

По мнению экспертов, вместе с переносом повторных выборов в парламент, эти действия депутатов «выходят за рамки временных функций». Они отмечали, что в такой переходный период функции парламента должны быть сокращены и он не должен принимать важные для страны законы.

Шестой созыв

Однако на деле парламент до сих работает как обычно. С октября прошлого года принял ряд важных законопроектов, они утверждались очень быстро и нередко с нарушениями. Также Жогорку Кенеш инициировал два референдума: по смене форме правления и Конституции.

10 января состоялись выборы президента и референдум по форме правления: пришедшие на выборы избрали новым главой государства Садыра Жапарова и одобрили переход с парламентской формы правления на президентскую.

11 апреля состоялся референдум по смене Конституции. По итогам референдума более 79% проголосовавших выбрали новую Конституцию, которая подразумевает значительное усиление власти президента. 5 мая президент Садыр Жапаров подписал новый Основной закон.

Только после всего этого Жапаров подписал указ, которым назначил выборы депутатов Жогорку Кенеша на 28 ноября 2021 года. Риск того, что в седьмой созыв пройдут все те же лица, весьма велик.

Редактура: Анна Капушенко