Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает шестой созыв парламента — «легендарным». По крайней мере на этой формулировке настаивает депутат Саматбек Ибраев.
«Помните, какую высокую оценку дал нам Садыр Нургожоевич на последней встрече? Он сказал, что шестой созыв — легендарный», — заявил политик.
Видимо последняя встреча, которую имеет в виду Ибраев — это приглашение депутатов «на чай» в госрезиденцию президента. Они были там дважды 21 и 27 июля. На обеих встречах парламентарии обсуждали с Жапаровым закон о выборах и предстоящие выборы в Жогорку Кенеш. После этих встреч депутаты приняли все законопроекты, инициированные Жапаровым. Хотя до этого документы вызывали у них вопросы.
На эти встречи журналистов не приглашали, поэтому неизвестно, действительно ли Жапаров называл шестой созыв парламента «легендарным».
Однако один из ближайших соратников президента и спикер парламента Талант Мамытов недавно похвалил шестой созыв. Он заявил, что именно парламент «сыграл ключевую роль в установлении стабильности» в стране во время октябрьских событий 2021 года.
«Благодаря усилиям и вкладу парламента в нашей стране установилась стабильность. Парламент — это орган, обеспечивающий равновесие всех ветвей власти. Уверен, что и дальше он будет выполнять свои функции на высшем уровне», — сказал Мамытов.
Легендарно непопулярный созыв
Легендарным парламентом Кыргызстане называли первый Жогорку Кенеш, проработавший с 1990 по 1994 год. Тогда в парламент входило 350 депутатов — начиная от простых чабанов, доярок, рабочих, заканчивая элитой тогдашней партийно-хозяйственной, научной и творческой интеллигенции. Тот парламент утвердил все самые важные законы страны — Декларацию независимости, Конституцию, законы о национальной валюте, гербе, гимне и флаге.
Шестой же созыв парламента постоянно критикуется гражданским обществом.
До смены власти в октябре парламент критиковали за невероятное единодушие при принятии законов — депутаты принимали законы с 98-процентным одобрением, часто пропускали заседания и голосовали друг за друга. Шестой созыв парламента утверждал все инициативы, спущенные из аппарата президента.
Уровень протестности депутатов шестого созыва был чрезвычайно низким, а оппозиция не выполняла своей функции. Многие яркие протестные депутаты — вроде экс-генпрокурора Аиды Саляновой — при президенте Алмазбеке Атамбаеве становились фигурантами уголовных дел и мандата лишались. Или — как Чолпон Джакупова — разочаровывались в политике и коллегах и покидали Жогорку Кенеш.
Те, кто спорил с президентом и его политикой, могли исключаться из фракций и партий. Так было с депутатом СДПК Жанаром Акаевым, которого выгнали однопартийцы после того, как тот посетил марш в защиту свободы слова. Зато они не выгнали депутатку Жылдыз Мусабекову, про угрозы которой рассказала журналистка. Судя по аудиозаписи, девушке угрожали групповым изнасилованием.
Тот же Жанар Акаев уже после ухода Атамбаева с поста президента сообщил, что политикой парламента руководил бывший водитель президента, его советник Икрамжан Илмиянов.
«Когда президентом был Алмазбек Атамбаев, парламент курировал Икрам Илмиянов. Указания, как и по какому законопроекту голосовать, депутаты получали от него. Мог и SMS прислать, а мог и позвонить или на беседу пригласить», — говорил Акаев.
Он же заявил, что шестой созыв — «самый непопулярный за всю историю современного парламентаризма в Кыргызстане».
Сын бывшего президента Атамбаева Сейтек рассказывал, что Илмиянов курировал и наполнение парламента — и «привел в него депутатов, согласно своему уровню».
Несмотря на свою непопулярность, большинство депутатов шестого созыва баллотировались в седьмой созыв на выборах в октябре 2020 года. Они просто разошлись по новым политобъединениям — ведь провластная СДПК при правлении Жээнбекова раскололась аж на три части.
В итоге депутаты, которые одобряли все инициативы президента, распределились в основном в провластные «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» и снова прошли в парламент. Итоги выборов были разочаровывающими, а сами выборы — грязными и коррупционными, и люди вышли на акцию протеста, приведшую к смене власти и аннулированию итогов выборов.
Удобный созыв парламента
Сейчас парламент сильно критикуют за то, что депутаты, принимают судьбоносные для страны решения, хотя срок их полномочий истек еще в октябре прошлого года. Но после смены власти депутаты продлили срок своей работы и продолжают занимать кресла в парламенте до сих пор.
22 октября парламент принял закон, согласно которому проведение новых парламентских выборов приостанавливалось до внесения изменений в Конституцию страны.
Юристы и Венецианская комиссия тогда сообщили, что парламент превысил свои полномочия и не правомочен инициировать изменения в Конституцию.
По мнению экспертов, вместе с переносом повторных выборов в парламент, эти действия депутатов «выходят за рамки временных функций». Они отмечали, что в такой переходный период функции парламента должны быть сокращены и он не должен принимать важные для страны законы.
Однако на деле парламент до сих работает как обычно. С октября прошлого года принял ряд важных законопроектов, они утверждались очень быстро и нередко с нарушениями. Также Жогорку Кенеш инициировал два референдума: по смене форме правления и Конституции.
10 января состоялись выборы президента и референдум по форме правления: пришедшие на выборы избрали новым главой государства Садыра Жапарова и одобрили переход с парламентской формы правления на президентскую.
11 апреля состоялся референдум по смене Конституции. По итогам референдума более 79% проголосовавших выбрали новую Конституцию, которая подразумевает значительное усиление власти президента. 5 мая президент Садыр Жапаров подписал новый Основной закон.
Только после всего этого Жапаров подписал указ, которым назначил выборы депутатов Жогорку Кенеша на 28 ноября 2021 года. Риск того, что в седьмой созыв пройдут все те же лица, весьма велик.
Редактура: Анна Капушенко