Пресс-служба Азиатского банка развития (АБР) сообщила о том, что структура утвердила план поддержки экономики Кыргызстана.

По линии программы продвижения экономической диверсификации (ППЭД) на поддержку «усилий по диверсификации экономики» и ее устойчивости республике выделят $80 млн. Из них $69,3 млн — кредит, еще $10,7 млн — грантовые средства.

*Диверсификация экономики — ее переход к множеству источников дохода из разных секторов и рынков вместо нескольких. Диверсифицированная экономика поддерживает несколько выгодных для страны направлений вместо одного-двух. Эти направления взаимодействуют друг с другом и в стране происходит экономический рост и развитие.

В АБР считают, что так можно помочь кыргызской экономике «перейти от сильной зависимости от добычи золота и денежных переводов к широкому, устойчивому и инклюзивному росту».

Куда пойдут эти деньги?

В АБР отмечают, что программа ППЭД поддерживает ряд реформ:

повышение торговой и инвестиционной конкурентоспособности;

развитие инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства;

развитие навыков, связанных с потребностями отраслей;

устойчивость социальной защиты;

улучшение управлением доходами и расходами государства — фискальной политики.

«Сохранение курса на эти реформы укрепит потенциал страны для увеличения экспорта и прямых иностранных инвестиций, улучшения сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности, создания большего количества достойных рабочих мест и обеспечения стабильных доходов за счет более активного вовлечения МСБ в официальную экономику», — отметил генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

По его мнению, такие реформы позволят «увеличить инвестиции в экономическую и социальную инфраструктуру» и «улучшить профессиональное образование и обучение навыкам».

Транш в $80 млн для Кыргызстана по этому проекту уже второй. В первой его части в 2019 году Совет директоров АБР утвердил грант в размере $50 млн.

По данным АБР, эти деньги помогли правительству «создать основу для политических и институциональных реформ в области сельского хозяйства, торговли и инвестиционной конкурентоспособности, развития МСБ, ГЧП и развития навыков, связанных с потребностями отраслей» .

Кыргызстан и АБР

Кыргызстан участвует в АБР с 1994 года. За это время республика получила более 40 кредитов и 30 грантов из Азиатского фонда развития и более 8 грантов из Японского фонда по сокращению бедности. Кроме того, Азиатский банк развития профинансировал более 90 проектов по технической помощи.

Он выделил Кыргызстану более $1,3 млрд в виде кредитов, $811 млн – в виде грантов и $69 млн долларов – в виде проектов технической помощи.

Средства и ресурсы АБР идут на поддержку реформ нормативно-правовой базы, улучшения бизнес-среды, надежности электроснабжения. Кроме того, АБР помогает расширить возможности трудоустройства для граждан страны.

После начала пандемии COVID-19 АБР выдал Кыргызстану $70 млн в виде кредитов и грантов в качестве поддержки. Из них $50 млн — кредиты и гранты на смягчение последствий пандемии в здравоохранении и социально-экономической сфере.

Еще $ 20 млн выделили в виде чрезвычайной помощи правительству, чтобы укрепить сектор здравоохранения.