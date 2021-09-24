Нариман Тюлеев

Фонд по управлению госимуществом сообщил, что экс-мэру Бишкека Нариману Тюлееву вернули его торговый центр «Караван». ТЦ конфисковали у экс-мэра в пользу государства в 2017 году, а в 2018 включили в список приватизации. Вместе с ним в собственность государства в 2017 году были переданы торговый центр «Весна» и офисное здание «Сапатком» — все по решению суда, признавшего в 2013 году Тюлеева виновным в коррупционных преступлениях. Бывший чиновник считал, что имущество у него отобрали незаконно.

Решение того самого 2013 года Тюлеев решил оспорить и 17 сентября 2021 года его заявление о повороте исполнения приговора Ленинского районного суда Бишкека в части конфискованного имущества удовлетворили. Тюлееву вернули часть подвала и первого этажа торгового центра.

В то же время, по информации ФУГИ, сам Тюлеев передал госипотечной компании 11 квартир, которые обещают предоставить нуждающимся.

«Решение принято в целях расширения возможностей населения в приобретении жилья, учитывая наблюдаемый дефицит жилого фонда в стране», — сообщает ФУГИ.

Караван скандалов

На протяжении многих лет торговый центр «Караван» сопровождают скандалы.

В феврале 2021 года Финпол выявил коррупционную схему в госпредприятии «Мулк», на балансе которого находится ТЦ «Караван». Ведомство установило, что руководящие лица госпредприятия сдавали в аренду торговые места в торговом центре «своим людям» по минимальной цене, не проводили электронные аукционы с 2017 года и начисляли зарплату «мертвым душам». В результате они нанесли бюджету упущенную выгоду в особо крупном размере — более 367 млн сомов. Госпредприятие утверждало, что такие обвинения необоснованные, бездоказательные и не соответствующие действительности. Известно, что центр приносил госпредприятию в год порядка 74 млн сомов.

В 2020-21 годах арендаторы торгового центра не раз выходили на митинги. Дело в том, что весной 2020 года стало известно, что ТЦ выставят на электронные торги для арендаторов. Поэтому с 15 августа 2020 года здание прежним арендаторам надо было освободить, до этого погасив задолженности по аренде. Арендаторы протестовали и даже заручились поддержкой на тот момент вице-премьерки Эльвиры Сурабалдиевой. Но точного ответа от ФУГИ не получили, госслужба ссылалась то на правительство, то на минэкономики.

Почему у Тюлеева отобрали здания?

<изнес-центр «Сапатком»

Экс-мэру Бишкека и экс-депутату Нариману Тюлееву в 2012 предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

По данным следствия, Тюлеев своими действиям нанес ущерб государству в размере 33 млн. сомов. На следующий года Ленинский районный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Но уже 2016 году Тюлеева освободили по амнистии. Кроме этого он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Тогда власти и конфисковали у него торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» (буквально в сентябре 2021 года туда переехало МЧС) и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам. Кроме того, у него были конфискованы квартиры — в апреле 2021 года за их продажу осудили на 16 лет бывшего сотрудника мэрии Эрика Ашыралиева. Следствие сообщило, что Ашыралиев устроился работать в отдел экономики и финансов Ленинской районной администрации и незаконно продал восемь квартир, конфискованных у бывшего мэра Наримана Тюлеева. Мэрия должна была их использовать в качестве служебных квартир без права приватизации.

*Кроме этого, будучи мэром Бишкека с 2008 по 2010 год Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Эту землю выделило управление делами президента под строительство гостиничного комплекса для иностранных делегаций. Тюлеев также отдал в частные руки два земельных участка на окраине парка. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу.

20 октября 2020 года на фоне политического кризиса после парламентских выборов Тюлеев был назначен первым вице-мэром столицы.

Однако это вызвало протесты горожан, которые требовали, чтобы к власти пришли «новые люди с незапятнанной репутацией». Уже через два дня, 22 октября, Тюлеев подал в отставку с поста первого вице-мэра.

В феврале 2021 года Тюлеев сообщил, что суд отменил приговоры предыдущих инстанций в его отношении. Бывший чиновник настаивал, что дело против него «было сшито атамбаевскими холуями», имея в виду бывшего президента Алмазбека Атамбаева, при правлении которого он был лишен свободы. В том же месяце он назвал феноменом признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, включенного в «Список Магнитского», и предложил дать коррупционному чиновнику поработать.