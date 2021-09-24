Пресс-центр ГКНБ сообщил, что двух одиннадцатиклассников — жителей села Жаштык Лейлекского района Баткенской области — вернули в Кыргызстан. 23 сентября школьников похитили неизвестные лица и доставили в Таджикистан.

В Госкомитете заявили, что по предварительным данным, школьники помогали контрабандистам в погрузке груза вблизи условной линии госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«В это время неизвестные лица со стороны Таджикистана задержали двух граждан [школьников] на неописанном участке границы и совершили угон автомашины “Мерседес-Бенц Спринтер” на территорию Таджикистана», — говорится в сообщении ГКНБ.

В ведомстве добавили, что сейчас на КПП «Кулунду–автодорожный» проходит встреча губернаторов Баткенской и Согдийской областей с участием представителей силовых структур сторон.

«На встрече рассматривается ряд вопросов, в их числе причастность силовых структур Таджикистана к задержанию граждан Кыргызстана […] В целях недопущения эскалации конфликтов пограничные подразделения, дислоцированные в Лейлекском районе Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы», — сообщили в ГКНБ.