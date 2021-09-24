Пресс-служба МИД сообщила о том, что глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев встретился со своим иранским коллегой Хоссейн Амиром Абдоллахияном и договорился с ним о выходе Кыргызстана к морю. Встреча прошла 23 сентября в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По информации ведомства, Казакбаев отметил важность использования транзитно-транспортного потенциала между странами. Он «выразил заинтересованность» в использовании железнодорожного коридора Иран – Туркменистан – Узбекистан – Кыргызстан, который поможет увеличить товарооборот между странами.

«Глава МИД Ирана информировал о решении правительства Ирана предоставить Кыргызстану земельный участок и соответствующую инфраструктуру в порту Бандар-Аббас для транзита и поставки товаров в/из Кыргызстана. Стороны также обсудили вопрос открытия Торгового центра Ирана в Бишкеке», — отмечают в МИД.

Также дипломаты обсудили вопросы, касающиеся торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере здравоохранения и ситуацию в Афганистане.

«[…] Главы МИД Кыргызстана и Ирана отметили общую заинтересованность в мирном и стабильном Афганистане», — говорится в сообщении.

Кроме того, Хоссейн Амир Абдоллахиян поблагодарил Кыргызстан за то, что республика поддержала кандидатуру Ирана на вступление в ШОС в качества полноправного члена.

Министр иностранных дел Ирана пригласил Руслана Казакбаева посетить с визитом Иран «в любое удобное время», в свою очередь кыргызская сторона также пригласила главу МИД Ирана посетить Бишкек с визитом.