В «Кумтор Голд Компани»* (КГК) сделали заявление, в котором говорится, что «СМИ, отдельными политиками, депутатами и “диванными экспертами” в соцсетях муссируется тема деятельности» компании.

Этим заявлением в КГК ответили некоторым депутатам, которые обвиняли её в «непрозрачности» и требовали отчёта о деятельности.

*Канадская Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании. 17 мая власти страны ввели внешнее управление на «Кумторе», которая действует до сих пор.

В «Кумторе» считают, что «отдельные политики и представители СМИ пытаются таким образом заработать очки и рейтинг на “горячей теме”, преподнося общественности откровенно лживую и надуманную дезинформацию».

«Подобная “раскачка” ситуации выгодна как Centerra, так и отдельным заинтересованным лицам. В случае с депутатами картина совершенно понятна, они готовятся к выборам и делают популистские заявления, чтобы заработать дешёвый авторитет. Хотелось бы напомнить, что Кумтор — это производство, а не политика, и спекулировать на этой теме, не зная специфики — опасно», — отметили в компании.

В КГК подчеркнули, что не обязаны отчитываться «перед каждым депутатом в отдельности», и если парламент желает заслушать отчет временного внешнего управляющего Тенгиза Болтурука, то должен согласовать этот вопрос с кабинетом министров. В «Кумторе» добавили, что Болтурук ежемесячно предоставляет отчет главе ФУГИ Мирлану Бакирову.

«Напоминаем, “Кумтор Голд Компани” является стратегическим объектом, в отношении которого ведутся судебные тяжбы, поэтому существует закрытая информация, которую, по закону, распространять мы не имеем права», — отметили в компании.

По поводу продажи золота с рудника в КГК напомнили, что «приобретением конечного продукта золотоизвлекательной фабрики — сплава Доре, содержащего золото, серебро, медь и другие примеси — его аффинажем и последующим экспортом золота и серебра, занимается ОАО “Кыргызалтын”».

Слиток Доре — конечный продукт производства на руднике Кумтор. Его в таком виде для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в Кара-Балте закупает «Кыргызалтын». Фото / сайт «Кумтор Голд Компани»

В «Кумторе» попросили не использовать имя компании в «грязных политтехнологиях» и напомнили, что в введении внешнего управления на руднике была «острая необходимость».

«Вся работа ведётся исключительно в интересах государства и народа Кыргызстана», — заявили в КГК.

Что требовали депутаты?

Депутаты Акылбек Кемелов и Наталья Никитенко

Депутат Акылбек Кемелов 22 сентября в ходе заседания Жогорку Кенеша попросил предоставить отчет по работе временного внешнего управления на руднике Кумтор.

Нардеп обратился к спикеру дать протокольное поручение профильным комитетам и заслушать информацию от внешнего управляющего Тенгиза Болтурука о том, как работает рудник сейчас и какая там кадровая политика.

Так же депутатка Наталья Никитенко на своей странице в фейсбуке написала ряд вопросов к внешним управленцем Кумтора и указала на непрозрачность их деятельности.

«Почему никто не отчитывается о деятельности компании, которая обеспечивает более половины экспорта и пятую часть бюджета страны», — заинетерсовалась она.

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Ситуация с Кумтором и суды с Centerra

Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев.

Грузовики на Кумторе. Фото / сайт «Кумтор Голд Компани»

В начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

Затем, 12 мая, госкомиссия по изучению деятельности КГК подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

6 мая депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях. Согласно нему, внешнее управление вводят если компания нарушает экологические нормы, создает реальную угрозу жизни, здоровью населения и не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы. Уже 17 мая депутаты ввели в «Кумтор Голд Компани» внешнее управление и назначили там главой экс-члена совета директоров Centerra Тенгиза Болтурука.

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в ее дочернем предприятии «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже Centerra опубликовала отчёт за второй квартал этого года. В нём компания оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

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Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства. Рассмотрение иска суд отложил на неопределённый срок.

Внешние управленцы «Кумтора» считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».

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