«Кумтор Голд Компани» (КГК), которая сейчас находится под внешним управлением кыргызских властей, 23 сентября выпустила обширный релиз по поводу критики в адрес компании.

В компании заявили, что решение Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) о лишении «Кыргызалтына»* статуса надежного поставщика — временное.

«Ожидаемые в ближайшее время переговоры позволят ситуацию урегулировать, после чего “Кыргызалтыну” возвратят статус надежного поставщика», — сообщили в КГК.

*В самом «Кыргызалтыне» до сих пор не делали никаких заявлений и не комментировали решение Лондонской ассоциации.

В компании отметили, что решение LBMA не ограничивает право продажи золота со стороны «Кыргызалтына». Также оно не запрещает любому субъекту покупать золото со вторичных торгов из Кыргызстана вне Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

По данным «Кумтора», основная причина временного исключения — претензии компании Stone X по покрытию издержек. В КГК добавили, что Stone X дважды заявляла в своем обращении о возможном мирном урегулировании спора.

Что за «Stone X»?

12 августа американский деловой журнал The Wall Street Journal сообщил, что американская корпорация StoneX Group Inc, занимающаяся предоставлением финансовых услуг, подала иск в Лондонский суд на ОАО «Кыргызалтын» на более $1 млн.

Дело в том, что по данным StoneX, в мае 2021 года «Кыргызалтын» сорвала поставку половины метрической тонны золота для них и якобы пыталась перехватить около $29 млн, которые трейдер должен был «Кумтору».

Корпорация подала иск в Лондонский суд против «Кыргызалтын», чтобы покрыть убытки, понесенные на сделках с золотом.

Позже в «Кыргызалтыне» заявили, что не согласны с обвинениями американской корпорации StoneX в сорванной поставке золота.

Решение LBMA

17 сентября Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) приостановила членство компании «Кыргызалтын» в своем списке надежных поставщиков (Good Delivery List).

На сайте ассоциации отметили, что такое решение принято из-за несоблюдения требований программы ответственного снабжения.

Решение Лондонской ассоциации значит, что республика не сможет иметь дела с крупными торговцами драгоценными металлами, и ей будет сложнее продавать золото, добытое на Кумторе.

Всё ожидаемо, всё хорошо

Решение Лондонской ассоциации считают временным не только в КГК. Глава минэкономфина Акылбек Жапаров 20 сентября заявил, что такое решение «было ожидаемо» и власти начали искать новых партнеров и вести переговоры.

По мнению Жапарова, закрытие доступа к Лондонской бирже «будет иметь положительный мультипликативный эффект для Кыргызстана».

«Для многих это не очевидно, но с введением санкций ситуация в экономике всегда улучшается. Это произошло, например, в России, и во многих других странах. Такие условия провоцируют технологическое развитие, собственное инновационное производство, способствует построению новых экспортных связей», — отметил он.

Негативно повлияет на всю отрасль

Но с мнением Жапарова не согласен Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана. Они 23 сентября обратились к властям страны с призывом в кратчайшие сроки добиться отмены решения Лондонской ассоциации.

По их словам, иначе это приведёт Кара-Балтинский «Аффинажный завод» к банкротству. Сейчас это единственный завод в стране, где аффинируют — очищают от примесей — золото. Если завод закроется, то кыргызским компаниям придётся вывозить золото для обработки за рубеж, и это будет очень дорого.

Кроме того, горняки говорят, что лишение статуса может негативно повлиять на всю золотодобывающую отрасль страны.

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