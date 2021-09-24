Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 24 сентября в эфире «Биринчи радио» сообщил, что кыргызстанка Назгуль Исакова скончалась от COVID-19.

Её родственники до этого утверждали, что смерть наступила от побочных эффектов вакцины против коронавируса.

По словам Бейшеналиева, экспертиза доказала, что до получения вакцины у Исаковой был COVID-19.

«[У неё] была пневмония, и, естественно, в осложнённой форме. Она умерла от COVID-19», — сообщил министр.

Что произошло?

46-летняя Назгуль Исакова получила российскую вакцину «Спутник V» в Бишкеке. По словам её родственников, после первой дозы, которую она получила 19 июля, у женщины поднялась температура.

«Позвонили в службу 118. Мы рассказали, что мама жалуется на головные боли, температуру и боли в спине. Сообщили, что она получала вакцину. Нам сказали, это нормально. Нужно принять парацетамол. Лекарство не помогло. Тогда мы повторно позвонили в 118. Посоветовали принимать аспирин, ибупрофен, терафлю. Но и это не помогло. Потом позвонили в скорую помощь, но там заявили, что после вакцинации пациентов не принимают», — сообщили родственники.

По словам родственников, после этого они повезли Исакову в частный медцентр, где ей прокапали витамины и давление немного пришло в норму.

«Когда вернулись домой, ей вновь стало плохо, и мы повезли ее на станцию скорой помощи на Исанова, 105. Там ее осмотрел фельдшер и сказал, что все в норме. Температуры нет, ее отправили домой. Позже ей стало настолько плохо, что тело начало остывать, температура упала. Ноги начали синеть, уши перестали слышать, язык заплетаться», — рассказали родственники.

Женщину повезли в отделение токсикологии БНИЦТиО, где она и скончалась 22 июля.

По словам и.о. директора ОЦСМ Ленинского района Чоро Сатаева, на момент получения вакцины женщина была здорова.

Смертей от вакцины против COVID-19 в стране нет

По словам Бейшеналиева, в Кыргызстане смертельных случаев среди вакцинированных от COVID-19 не зарегистрировано.

«Я бы хотел обратиться к населению о том, что COVID-19 победим только тогда, когда будем вакцинироваться», — отметил чиновник.

Вакцинация в Кыргызстане

Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайскими вакцинами Sinopharm и Sinovac (CoronaVac), российским «Спутником V» и англо-шведской AstraZeneca. Также страна получила в качестве гумпомощи казахскую вакцину QazVac.

Кыргызстан даже зарегистрировал её, но пока не начал ей вакцинировать граждан.

По данным Республиканского штаба, обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 588 тысяч человек. Первую дозу препарата получили более 792 тысяч кыргызстанцев.

За всё время пандемии COVID-19 в Кыргызстане зарегистрировано более 178 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего скончались за этот период 2 597 кыргызстанцев.