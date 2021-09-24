Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития 24 сентября сообщила, что в Кыргызстане скончался один пациент с коронавирусом. До этого покойный получил вакцину от COVID-19 — оба компонента вакцины Sinopharm.

Смерть пациента прокомментировала глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова. В интервью изданию Kaktus.media она сказала, что сейчас этот случай изучает эпидемиологическая группа.

«У пациента был сахарный диабет, он зависел от инсулина. Все, что мы знаем фамилия умершего есть в реестре, получивших вакцину. Скончался пациент в реанимации красной зоны больницы», — сказала Ишенапысова.

Она добавила, что диагноз у умершего был острая сердечная и дыхательная недостаточность. Также в интервью изданию «Акипресс», сообщила, что мужчина получил две дозы вакцины.

За время пандемии в Кыргызстане скончались 2 597 пациентов с коронавирусом. Смерть вакцинированного мужчины — первый подобный случай в стране.

Кампания по вакцинации началась в стране в апреле 2021 года. За это время в Кыргызстане вакцинировали 798 тысяч человек первой дозой и 589 тысяч второй.

Также за время пандемии в стране зарегистрировали 178 123 случая заражения коронавирусом. С выздоровлением по всей стране выписали 172 657 пациентов.