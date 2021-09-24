Экс-премьер-министр Феликс Кулов и бывший посол Кыргызстана в Афганистане Мирослав Ниязов в интервью АКИpress прокомментировали визит кыргызской делегации в Афганистан. 24 сентября стало известно, что зампред Совета безопасности Кыргызстана Таалатбек Масадыков и глава отдела внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев встретились с назначенным «Талибаном»* и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки.
*«Талибан» — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в Кыргызстане и ряде стран мира.
Что сказал Кулов?
Феликс Кулов отметил, что Масыдыков лично знаком с некоторыми представителями руководства «Талибана», а контакты в политике, по его мнению, играют огромную роль.
«Это очень важно […] Его знания ситуации, языка, наличие большого дипломатического опыта именно по афганскому вопросу способствуют тому, чтобы найти точки соприкосновения и доверия», — сказал он.
Кулов считает, что сейчас идёт процесс признания «Талибана» Кыргызстаном и установление доверительных отношений между странами.
«Не можем просто так признать власть. Мы отправляем туда нашего представителя, который посмотрел и убедился, что есть хорошие контакты, отношения, доверие на личном и государственном уровнях», — сказал он.
По его словам, таким образом налаживание контактов с талибами поможет заранее узнать из первоисточников, что может произойти.
«В чем будет роль талибов? Они же обещали, что не допустят проявления агрессии других бывших союзников в сторону Центральной Азии и других стран. От Талибана зависит, как они будут укреплять границы. Очень важно иметь такие отношения с Талибаном. Я считаю, что роль Масадыкова огромная в этом деле», — сказал Кулов.
Сейчас, по его мнению, талибам «нет смысла продолжать агрессивные действия против своих соседей, потому что им нужно укреплять внутреннюю политику». Кулов отметил, что власть «Талибана» уверяет, что «прежняя картина [в стране»] не повторится, однако “внизу” [народ] с этим заявлением не согласны».
«Им не до того, чтобы влезать в конфликт с соседями. У них есть организации такие, как экстремистский толк, Исламское государство и другие. Вот они в Афганистане талибам не нужны, значит они должны уйти. Куда они уйдут? Даже не вопрос, а готовый ответ: они уйдут в страны Центральной Азии: Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а оттуда и к нам. И как они действуют? Прежде чем уходить, будут проникновения через «спящие ячейки», которые имеют на местах своих людей», — считает Кулов.
Он считает, что угроза заключается, в том, что в Кыргызстан придут экстремисты, которые получат поддержку.
Что сказал Ниязов?
Мирослав Ниязов, так же как и Кулов, отметил, что Масадыков хорошо знаком с членами «Талибана». По его словам, когда-то чиновник работал по линии ООН в Афганистане и тесно контактировал с талибами.
«Его талибы очень уважают, хорошо знают, так как он активно работал там. Он прекрасно владеет языком пушту. Действительно он в Афганистане популярен. Мне кажется, власти, учитывая это, организовали визит. Какие цели и задачи ставили, я не знаю, но учитывая личные качества и возможности Масадыкова, скорее всего, использовали его опыт для того, чтобы начать какой-то контакт. Я считаю, что рано или поздно талибов признают властью Афганистана, ибо другой нет. Хочу надеется, что его поездка была полезна», — сказал он.
Ниязов считает важным и полезным налаживание контактов с талибами. По его мнению, прежде всего нужно знать возможности Афганистана.
«Это не просто страна средневековья, как представляют некоторые. Там есть высокообразованные люди, успешные бизнесмены, эта страна богата природными ресурсами, в особенности там есть литий. Некоторые эксперты считают, что потенциальные экономические возможности Афганистана очень высоки. Там надо навести порядок, безопасность и в Афганистан выстроятся в очередь инвесторы», — отметил он.
Однако он также подчеркнул, что нельзя исключать версию, что вооруженные группировки Афганистана могут перейти в Центральную Азию.
«Там порядка 40 независимых вооруженных формирований такие, как ИГИЛ, “Аль-Каида” — их множество. Как Афганистан будет реагировать? “Талибы” в Афганистане позиционируют себя официальной властью и они будут пытаться завоевать доверие в международном сообществе, поэтому какую политику они поведут очень важно. В Афганистане если будет порядок, стабильность и безопасность, то Афганистан предрасположен к бурному развитию. Но если безопасности не будет в Афганистане, то, конечно, этот процесс затормозится неизвестно на какой отрезок исторического времени», — заключил Ниязов.
Визит Масадыкова в Кабул
Встреча кыргызской делегации с правительством, назначенным «Талибаном», прошла в Кабуле 23 сентября.
Позже стало известно, что Масадыков прибыл в Афганистан по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Пресс-служба президента сообщила, что кыргызская делегация «доставила в Кабул груз гуманитарной помощи от имени народа Кыргызстана народу Афганистана».
В пресс-службе президента Кыргызстана также сообщили, что Масадыков побеседовал с муллой, полевым командиром и лидером политического крыла «Талибана» Абдулом Гани Барадаром.
«Стороны обсудили политическую ситуацию в Афганистане и обменялись мнениями по вопросам безопасности в стране и регионе в целом», — говорилось в сообщении пресс-службы.
Абдул Гани Барадар, по данным пресс-службы президента Кыргызстана, подчеркнул необходимость укрепления доверия с соседними странами, отметив, что для «Талибана» важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни населения.
Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая провела встречу на таком уровне с правительством, назначенным «Талибаном».
Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявлял, что Кыргызстан привержен «невмешательству во внутренние дела» Афганистана и «поддержке дружественных отношений» с этой страной. Он также отмечал «необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам» для «скорейшей стабилизации ситуации в стране».
«Мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование нового инклюзивного правительства, с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства», — говорил Жапаров.
Наладить контакты с Афганистаном, после захвата власти талибами, ранее пытались и в Узбекистане. 14 сентября Узбекистан передал Афганистану гуманитарную помощь в виде продуктов питания и одежды.
Также стало известно, что Россия выразила готовность поддерживать «Талибан» в борьбе с терроризмом.