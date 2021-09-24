Что сказал Кулов?

Феликс Кулов отметил, что Масыдыков лично знаком с некоторыми представителями руководства «Талибана», а контакты в политике, по его мнению, играют огромную роль.

«Это очень важно […] Его знания ситуации, языка, наличие большого дипломатического опыта именно по афганскому вопросу способствуют тому, чтобы найти точки соприкосновения и доверия», — сказал он.

Кулов считает, что сейчас идёт процесс признания «Талибана» Кыргызстаном и установление доверительных отношений между странами.

«Не можем просто так признать власть. Мы отправляем туда нашего представителя, который посмотрел и убедился, что есть хорошие контакты, отношения, доверие на личном и государственном уровнях», — сказал он.

По его словам, таким образом налаживание контактов с талибами поможет заранее узнать из первоисточников, что может произойти.

«В чем будет роль талибов? Они же обещали, что не допустят проявления агрессии других бывших союзников в сторону Центральной Азии и других стран. От Талибана зависит, как они будут укреплять границы. Очень важно иметь такие отношения с Талибаном. Я считаю, что роль Масадыкова огромная в этом деле», — сказал Кулов.

Сейчас, по его мнению, талибам «нет смысла продолжать агрессивные действия против своих соседей, потому что им нужно укреплять внутреннюю политику». Кулов отметил, что власть «Талибана» уверяет, что «прежняя картина [в стране»] не повторится, однако “внизу” [народ] с этим заявлением не согласны».

«Им не до того, чтобы влезать в конфликт с соседями. У них есть организации такие, как экстремистский толк, Исламское государство и другие. Вот они в Афганистане талибам не нужны, значит они должны уйти. Куда они уйдут? Даже не вопрос, а готовый ответ: они уйдут в страны Центральной Азии: Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а оттуда и к нам. И как они действуют? Прежде чем уходить, будут проникновения через «спящие ячейки», которые имеют на местах своих людей», — считает Кулов.

Он считает, что угроза заключается, в том, что в Кыргызстан придут экстремисты, которые получат поддержку.