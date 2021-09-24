Профсоюзная организация ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) подаёт в суд на компанию иски на общую сумму более 300 млн сомов. Об этом сообщил председатель профкома Калысбек Рыспаев.
Перерасчёт выплат
Рыспаев сообщил, что один из исков касается требования перерасчета выплат работникам за время простоя в декабре 2019 года — январе 2020 года, за время нахождения работников в санитарно-обсервационных пунктах перед подъемом на вахту в период пандемии летом 2020 года, а также за неисполнение требований законодательства о прохождении медицинских осмотров.
По его словам, юридические споры по данным вопросам идут с лета прошлого года. Так, эти претензии были предъявлены прежнему руководству «Кумтор Голд Компани» в лице президента Диона Баденхорста.
«Однако и нынешнее руководство компании отказывается выполнять требования в досудебном порядке. В связи с чем, в интересах работников профком КГК вынужден обратиться в суд», — сообщил он.
Иск за нарушение прав работников
Кроме того, профсоюз намерен подать в суд на «Кумтор Голд Компани» за то, что внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук запретил Рыспаеву посещать рудник и другие объекты компании, изъял рабочий кабинет и служебную машину. Кроме того, Болтурук отказался удерживать и перечислять членские профсоюзные взносы.
В профсоюзе считают, что такими решениями компания нарушила права работников на свободу объединения в профсоюзы.
Иск о защите деловой репутации
Также Рыспаев опроверг слова «Кумтор Голд Компани» о том, что он, якобы выступая на стороне Centera Gold Inc., подстрекал работников к незаконным действиям, запугивал их и призывал устроить забастовку.
Он назвал обвинения ложью и клеветой и сообщил, что решил подать в суд иск о защите деловой репутации на компанию.
«Все взысканные в результате судебных разбирательств с компании суммы будут выплачены работникам ЗАО “Кумтор голд компани”», — говорится в сообщении.
Запрет посещать рудник
Калысбек Рыспаев 20 сентября сообщил, что что внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук запретил ему посещать рудник и другие объекты компании.
В письме-уведомлении, подписанном Болтуруком, говорится, что Рыспаев на встрече с трудовым коллективом КГК предпринимает «действия направленные на создание среди работников протестных настроений против руководства компании, что негативно отражается на рабочем процессе». Поэтому его присутствие на объектах компании и ограничили.
23 сентября «Кумтор» выпустила обширный релиз по поводу критики в свой адрес. В ней председатель еще одного объединения работников компании «Кумтор Биримдиги» Рамис Мамбеталиев обвинил Рыспаева в том, что тот был на стороне канадской Centerra Gold Inc после введения внешнего управления.
«[Он] пытался агитировать работников Кумтора на незаконные действия, говоря: “Мы собираемся устроить забастовку, готовьтесь”. Известно, что он распространял среди рабочих ложную информацию о том, что “всех уволят и снизят зарплату”.
Остановка рудника нанесла бы огромный ущерб не только Компании, но и стране в целом. К счастью, почти все сотрудники “Кумтора” отнеслись с пониманием и поддержали введение Внешнего управления и не поддались на его соблазн», — говорится в заявлении компании.
По словам Мамбеталиева, Рыспаев делал это из соображений личной выгоды и амбиций.
Сколько вообще профсоюзов в «Кумторе»?
Также в заявлении «Кумтор Голд Компани» говорится, что с начала работы рудника есть народный профсоюз, созданный по инициативе коллектива.
«В нем около 2 000 членов. На протяжении всей своей истории организация неустанно боролась за права работников и даже организовала несколько забастовок. Понимая, что авторитет организации из года в год растет, в 2014-2016 годах прежнее канадское руководство добилось его разделения на 5 отдельных профсоюзов. Последним отделился профсоюз возглавляемый Калысом Рыспаевым», — сообщили в «Кумторе».
В компании сообщили, что сейчас 4 профсоюза на «Кумторе» объединяются в одно профсоюзное объединение «Кумтор Биримдиги».