Профсоюзная организация ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) подаёт в суд на компанию иски на общую сумму более 300 млн сомов. Об этом сообщил председатель профкома Калысбек Рыспаев.

Калысбек Рыспаев. Фото / AKIpress

Перерасчёт выплат

Рыспаев сообщил, что один из исков касается требования перерасчета выплат работникам за время простоя в декабре 2019 года — январе 2020 года, за время нахождения работников в санитарно-обсервационных пунктах перед подъемом на вахту в период пандемии летом 2020 года, а также за неисполнение требований законодательства о прохождении медицинских осмотров.

По его словам, юридические споры по данным вопросам идут с лета прошлого года. Так, эти претензии были предъявлены прежнему руководству «Кумтор Голд Компани» в лице президента Диона Баденхорста.

«Однако и нынешнее руководство компании отказывается выполнять требования в досудебном порядке. В связи с чем, в интересах работников профком КГК вынужден обратиться в суд», — сообщил он.

Иск за нарушение прав работников

Кроме того, профсоюз намерен подать в суд на «Кумтор Голд Компани» за то, что внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук запретил Рыспаеву посещать рудник и другие объекты компании, изъял рабочий кабинет и служебную машину. Кроме того, Болтурук отказался удерживать и перечислять членские профсоюзные взносы.

В профсоюзе считают, что такими решениями компания нарушила права работников на свободу объединения в профсоюзы.

Иск о защите деловой репутации

Также Рыспаев опроверг слова «Кумтор Голд Компани» о том, что он, якобы выступая на стороне Centera Gold Inc., подстрекал работников к незаконным действиям, запугивал их и призывал устроить забастовку.

Он назвал обвинения ложью и клеветой и сообщил, что решил подать в суд иск о защите деловой репутации на компанию.

«Все взысканные в результате судебных разбирательств с компании суммы будут выплачены работникам ЗАО “Кумтор голд компани”», — говорится в сообщении.

Запрет посещать рудник

Калысбек Рыспаев 20 сентября сообщил, что что внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук запретил ему посещать рудник и другие объекты компании.

Карьер Кумтора. Фото: Ислам Розиев / «Клооп»

В письме-уведомлении, подписанном Болтуруком, говорится, что Рыспаев на встрече с трудовым коллективом КГК предпринимает «действия направленные на создание среди работников протестных настроений против руководства компании, что негативно отражается на рабочем процессе». Поэтому его присутствие на объектах компании и ограничили.

23 сентября «Кумтор» выпустила обширный релиз по поводу критики в свой адрес. В ней председатель еще одного объединения работников компании «Кумтор Биримдиги» Рамис Мамбеталиев обвинил Рыспаева в том, что тот был на стороне канадской Centerra Gold Inc после введения внешнего управления.

«[Он] пытался агитировать работников Кумтора на незаконные действия, говоря: “Мы собираемся устроить забастовку, готовьтесь”. Известно, что он распространял среди рабочих ложную информацию о том, что “всех уволят и снизят зарплату”.

Остановка рудника нанесла бы огромный ущерб не только Компании, но и стране в целом. К счастью, почти все сотрудники “Кумтора” отнеслись с пониманием и поддержали введение Внешнего управления и не поддались на его соблазн», — говорится в заявлении компании.

По словам Мамбеталиева, Рыспаев делал это из соображений личной выгоды и амбиций.

Сколько вообще профсоюзов в «Кумторе»?

Также в заявлении «Кумтор Голд Компани» говорится, что с начала работы рудника есть народный профсоюз, созданный по инициативе коллектива.

«В нем около 2 000 членов. На протяжении всей своей истории организация неустанно боролась за права работников и даже организовала несколько забастовок. Понимая, что авторитет организации из года в год растет, в 2014-2016 годах прежнее канадское руководство добилось его разделения на 5 отдельных профсоюзов. Последним отделился профсоюз возглавляемый Калысом Рыспаевым», — сообщили в «Кумторе».

В компании сообщили, что сейчас 4 профсоюза на «Кумторе» объединяются в одно профсоюзное объединение «Кумтор Биримдиги».