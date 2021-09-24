Пресс-служба УВД Октябрьского района 24 сентября сообщила о задержании двух парней по подозрению в закладке наркотиков.

По информации милиции, двух парней 18 и 19 лет задержали 16 сентября в столице. Также в милиции отметили, что наркотики (мефедрон) распространяли через телеграмм-канал и закладывали в Октябрьском районе.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

Задержанных водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование и розыск причастных к преступлению продолжается.