Пресс-служба МВД 24 сентября сообщила, что продолжает расследовать факты по продаже поддельных ПЦР-тестов с отрицательными результатами на коронавирус.

Так, по их данным, в Ыссык-Атинском и Аламудунском районах Чуйской области зарегистрировали два факта подделки тестов, еще один случай — в Таласской области. Во время розыска в Чуйской области милиция задержала двух парней 25 и 26 лет, подозреваемых в подделке тестов.

В Таласской области милиция также задержала подозреваемых. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Подделка документов». В МВД добавили, что поддельные тесты там продавали за 2 тысячи сомов.

Правоохранительные органы начали более активную работу по выявлению поддельных ПЦР-тестов после расследования журналистки Мээрим Сырдыбаевой и «МедиаХаба Али Токтакунова» о рынке поддельных ПЦР-тестов на COVID-19 в Бишкеке и Таласе.

Они выяснили, что на нескольких приграничных КПП идет незаконная продажа поддельных ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19.

Услуги ПЦР-тестов все еще имеют большую популярность. Даже вакцинированных граждан при пересечении границы просят показать отрицательный тест на коронавирус.

На расследование журналистов также отреагировали в кабинете министров. Замглавы кабинета министров Жылдыз Бакашова поручила МВД начать расследование по фактам подделки справок.

Так же Бакашова поручила провести служебное расследование по этому поводу в Пограничной службе, а минздраву — изучить факты нарушений и по их результатам рассмотреть работу ряда частных лабораторий согласно закону.