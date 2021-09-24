Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 24 сентября в эфире «Биринчи радио» сообщил, что в двух группах семейных врачей (ГСВ) продавали сертификаты о вакцинации. При этом покупатели вакцины от COVID-19 не получали.

Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио». Скриншот с видеотрансляции

Чиновник сообщил, что после появления сообщений в интернете о продаже сертификатов о вакцинации, начали искать продавцов. По его словам, по этим фактам возбудили два уголовных дела.

«Наша группа поработала и вышла на тех, кто продавал сертификаты […] Они будут отвечать по закону. Среди медиков тоже есть люди, которые хотят заработать на этом деле […] Мы уже выяснили сколько человек купили [сертификаты] », — рассказал он.

По словам Бейшеналиева, один случай произошёл в Тонском районе Иссык-Кульской области.

«[Там] сертификат о вакцинации получили 20 преподавателей, которые работают в Баткенской области. Таким образом, мы выявили всех, кто получил сертификаты не по месту жительства. [Туда] выехали наши медики, правоохранительные органы», — отметил он.

По словам чиновника, купленные поддельные сертификаты о вакцинации аннулируют*.

*Но до этого Бейшеналиев в интервью ИА 24.kg говорил, что после того, как запись о вакцинации попадает в единую базу, убрать ее оттуда уже невозможно.

Министр здравоохранения напомнил медикам и программистам, что за подделку документов предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Сертификаты за 1 тысячу сомов

Ранее журналисты ИА 24.kg выяснили, что в некоторых телеграм-каналах продают поддельные сертификаты о вакцинации. Покупателям обещают добавить их в базу данных вакцинированных и выдать электронный сертификат.

Сертификат о вакцинации. Фото / КНИА «Кабар»

«Важно! Все официально. Можете проверить сертификаты и QR-коды на официальном сайте. Сертификаты годятся везде, даже при выезде за границу. За ПЦР-тест мы не отвечаем», — честно предупреждают граждан администраторы.

По их данным, такие сертификаты в августе стоили 500 сомов, а в сентябре уже 1 000 сомов. Журналисты выяснили, что их покупают учителя из-за требования начальства вакцинироваться к учебному году.

«Сейчас вакцинируют методом пряника, потом наступит метод кнута и начнут всех принуждать получить укол. Тогда желающих воспользоваться нашими услугами станет больше, и, соответственно, цены тоже станут выше. Успейте до повышения цен!» — призывают кыргызстанцев создатели канала.

Сообщение в Telegram-группе, где продают поддельные сертификаты о вакцинации. Фото / 24.kg

Сейчас у работников образования, которые не желают вакцинироваться, единственный законный выход из положения — отвод от вакцинации по медицинским показаниям. Но хронические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы есть далеко не у всех.

«Учителя начинают искать другие пути, лишь бы не вакцинироваться. А медицинские работники пользуются ситуацией и берут деньги за то, чтобы не прививать учителей, но при этом вводят их в базу данных вакцинированных», — рассказал один из педагогов.

Журналистам удалось даже получить поддельный сертификат.

«Отправила ИНН невакцинированного человека, через 1,5 часа взамен прислали его ФИО и уточнили, согласны ли мы ввести в базу. Еще через несколько минут сертификат был готов на сайте vc.emed.gov.kg. Причем бесплатно! Указано ФИО человека, название вакцины, ее серия, все как положено. После этого по инструкции нужно перевести деньги на указанное имя и отправить им квитанцию об оплате. “Если в течение суток не оплатите, то мы удаляем ваши данные из единой базы и сертификат станет недействительным”, — предупреждают “дельцы”», — пишет 24.kg.

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Ранее министр здравоохранения сообщил, что в Кыргызстане смертельных случаев среди вакцинированных от COVID-19 не зарегистрировано. Он призвал население вакцинироваться, чтобы «победить COVID-19».

По данным Республиканского штаба, обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 588 тысяч человек. Первую дозу препарата получили более 792 тысяч кыргызстанцев.

За всё время пандемии COVID-19 в Кыргызстане зарегистрировано более 178 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего скончались за этот период 2 597 кыргызстанцев.