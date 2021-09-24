Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио» 24 сентября рассказал о том, почему в начале августа власти приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. По его словам, тогда Кыргызстан в срочном порядке получил от Азербайджана вакцину с истекающим сроком годности и ею активно стали прививать граждан, в том числе военнослужащих.

«Когда солдаты переволновались и у них была побочная реакция, мы сразу выехали на место. Наблюдали их в течение трех дней. Те симптомы, которые у них появились — головная боль, температура, страх — исчезли. Вакцинацию той партией, которую получили из Азербайджана, приостановили*», — сказал он.

*Однако спустя 4 дня вакцинацию населения препаратом AstraZeneca снова возобновили. Тогда в минздраве сообщили, что военнослужащим в Ала-Буке стало плохо из-за повышенного тревожного состояния и страха, а не от вакцины.

Ранее глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова заявляла, что срок годности вакцин, прибывших из Швеции истекает в конце сентября. Однако Бейшеналиев утверждает, что срок годности действует до 2022 и вакцинация ею продолжается.

Побочные эффекты у солдат

Ещё в начале августа минздрав сообщил, что приостановил вакцинацию населения препаратом AstraZeneca против коронавируса. Все дело было в побочных эффектах у 44 военнослужащих в войсковой части села Ала-Бука Джалал-Абадской области, получивших вакцину. Сообщалось, что у них наблюдалась температура выше 39 градусов и сильная головная боль.

При этом в минздраве не были уверены были ли эти побочные эффекты вызваны вакциной или другими факторами.

Позже стало известно, что минздрав создал комиссию, которая выехала в Ала-Буку.

«Этот случай оценен как реакция, связанная с тревожным состоянием, страхом и беспокойством по поводу иммунизации, которая характерна для молодого возраста в организованных коллективах», — отметили тогда в ведомстве.

В минздраве подчеркнули, что все зарегистрированные побочные проявления от вакцин COVID-19 носят несерьезный характер, который присущ и при вакцинации другими вакцинами.

Частыми симптомами является: боль на месте инъекции, головная боль и повышение температуры, которые проходят в течение 12-24 часов.

AstraZeneca

Вакцину англо-шведского производства AstraZeneca доставили в Кыргызстан в середине июля в качестве гуманитарной помощи из Азербайджана. Тогда в Бишкеке прибыло 40 тысяч доз препарата.

Затем, уже в конце июля в страну доставили еще 226 560 доз AstraZeneca по глобальной программе COVAX.

Кампания по вакцинации началась в Кыргызстане в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

Сейчас для кыргызстанцев доступны четыре вида вакцин: китайская Sinopharm, российская Sputnik V, англо-шведская AstraZeneca (вакцинация приостановлена) и казахская QazVac.

По данным минздрава на 24 сентября, по всей стране полный курс вакцинации прошли почти 600 тысяч человек. В запасе у Кыргызстана имеется ещё 1,6 млн доз вакцин.