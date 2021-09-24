Депутат парламента Дастан Бекешев в своем телеграм-канале рассказал, что в правительстве планируют подписать соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с консорциумом, которому передадут всю работу по цифровизации Кыргызстана.

По его словам, этот консорциумом состоит из двух компаний: Viktor & Я и Centaura-Dev

«Эти две компании — консорциум, будут заниматься разработкой онлайн-платформы администрирования автоперевозок, пассажирских и грузовых. Далее онлайн-ККМ, почти все центры обслуживаниях хотят уничтожить и отдать этой компании, по сути будет монополия», — сказал Бекешев.

Кроме этого, по словам депутата, это еще не все функции, которые хотят передать этому консорциуму по ГЧП. Планируется, что Viktor & Я и Centaura-Dev займутся:

контрольно-идентификационными марками;

операторами фискальных данных;

разработкой учетно-товарной системы.

«В рамках ГЧП этому консорциуму отдают много видов электронных услуг. Представляете, какой будет бардак, если этим всем будет заниматься одна компания. Конкуренции не будет, без конкурсов хотят подписать это соглашение, в тихую. Считаю что президенту и ГКНБ стоит присмотреться, что происходит в сфере цифровизации», — сказал депутат.

Что известно о Viktor & Я и Centaura-Dev?

Из открытых источников, по данным реестра министерства юстиции, компания Viktor & Я находится в Бишкеке и занимается розничной торговлей в специализированных магазинах компьютерами и программным обеспечением. Перерегистрацию компания прошла 2019 году.

По данным реестра, руководителем компании является Сергей Фабрикантов. При этом, согласно информации Госналоговой директор Viktor & Я — другой человек, Виктор Даниленко.

В компании также есть один учредитель — Евгения Зимнес, она также значится и учредителем компании «Гууду Сервис», которая занимается оптовой торговлей. Перерегистрацию компания прошла в 2020 году, а ее руководителем значится тот же Сергей Фабрикантов, владеющий Viktor & Я.

Вторая компания, Centaura-Dev, по данным минюста, занимается разработкой программного обеспечения. Свою регистрацию компания прошла еще в 2013 году, а руководителем значится Андрей Титов.