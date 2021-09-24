Юрист Нурбек Токтакунов 24 сентября сделал еще одно обращение, в котором опровергает заявление Госкомитета национальной безопасности, что полученные деньги от «кустуризации» идут в госбюджет.

*«Кустуризация» — так власти называют их способ борьбы с коррупцией, который стал действовать в Кыргызстане с приходом во власть Садыра Жапарова. Так, обвиняемые в коррупции чиновники выплачивают определённую сумму ущерба, который оценивает ГКНБ и остаются на свободе.

Ранее 23 сентября Токтакунов рассказал, что он обратился в Министерство экономики и финансов, чтобы ему дали информацию о том, где сейчас деньги от «кустуризации». В ведомстве юристы сообщили, что средства вообще не поступали в республиканский бюджет и так и остаются на депозитных счетах правоохранительных органов.

«Мировая практика бюджетного процесса говорит, что если эти средства, возмещенные за совершение преступления, не переводятся в республиканский бюджет, то они остаются бесконтрольными и, как правило, разворовываются», — заявил он.

На слова юриста отреагировал ГКНБ. В своем заявлении в спецслужбе сообщили, что Токтакунов всего лишь «преследует цель личного пиара, путем распространения ложной информации».

А органы национальной безопасности работают «открыто» и всегда «информируют общественность о результатах проводимой работы».

В ГКНБ добавили, что надзор за возмещением ущерба ведет прокуратура, а затем средства незамедлительно и в полном объеме перечисляются в бюджет страны. Имущество также передают в счет государства в Фонд госимущества.

В новом обращении Токтакунов сказал, что в ГКНБ не стали объяснять, какие средства находятся на счету правоохранительных органов и сколько из них уже перечислено в бюджет.

«Вместо того, чтобы объяснить, они [ГКНБ] говорят, что: “Токтакунов плохой юрист”. По закону власть должна предоставлять народу информацию, по каким делам уже есть решение суда. Например, по таким, как дело Райымбека Матраимова», — сказал Токтакунов.

Он добавил, что из СМИ уже известно об окончании некоторых судебных дел и поэтому «по закону средства уже должны перенаправить в бюджет».

«ГКНБ и Генпрокуратура должны предоставить информацию, а не опровергать. Мы тоже умеем считать, государственные деньги это наши деньги, поэтому они должны отчитаться», — заявил он.

В заключении Токтакунов сказал, что его видеообращение — это новый запрос к правоохранительным органам о том, где и в каком количестве сейчас находятся средства от «кустуризации».