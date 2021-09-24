Госэкотехинспекция сообщила, что подала в суд на стройкомпанию «Залкар строй инжиниринг» за возведение многоэтажного дома в парке Ататюрк. Ранее сообщалось, что стройкомпания не имеет разрешения на строительство, но даже если бы оно у нее было, то было бы сомнительным — по закону в парке строить нельзя.
Парк Ататюрк входит в список памятников истории и культуры республиканского значения — это означает, что парк находится под защитой закона «Об историко-культурном наследии». Кроме того, капитальное строительство или возведение жилых особняков в парках запрещено статьей 78 Земельного Кодекса.
Стройкомпания начала возведение здания на территории парка в 2020 году. Котлован Госэкотехинспекция обнаружила еще 21 сентября 2020 года. До этого, 17 сентября, издание Kaktus Media сообщило, что в парке незаконно строят 12-этажный дом. Позже редакция сообщила, что строится пятиэтажка.
«По официальной информации “Бишкекглавархитектуры”, в августе этого года поступило заявление от заказчика на подготовку и выдачу разрешительных документов по объекту “4-этажный жилой дом с мансардой по улице Малдыбаева, 12, 14, 15”. Учреждением возвращены материалы без удовлетворения в рассмотрении», — цитирует ведомство издание.
Участок, стройкомпания и влиятельные фамилии
По информации Kaktus Media, владелец участков 14 и 15 на улице Малдыбаева, у бассейна «Жаштык» — Конурбаев Айдар Алиаскарович. В базе данных Минюста он указан, как директор компании «Экобал», что торгует стройматериалами.
Так как во время контрольной проверки разрешительные документы компания так и не предоставила, Конурбаева оштрафовали на 7 500 сомов.
Занимавшаяся строительством здания стройкомпания «Залкар строй инжиниринг» еще год назад начала продавать квартиры в строящемся здании, у которого нет разрешительных документов.
Согласно данным минюста, учредители стройкомпании — Бокушов Мирлан Нурбекович, Дунканаев Мирлан Нуржанович и Дунканаев Нурлан Нуржанович.
Последний связан с вышепомянутым Конурбаевым — они учредители связанной со строительством компании «Четверка» вместе с Токтомамбетовой Кыял Бекбосуновной. (Она же связана с ОсОО «ФОРС ТРЕЙД» Асыла Абылгазиева, племянника экс-главы кабмина).
Мирлан Дунканаев связан с еще одной стройкомпанией — он руководит «Триумф Кей Джи Строй». Кроме того, Мирлан и Нурлан Дунканаевы являются учредителями компании по оптовой торговле «Мираита Плюс», также как и упомянутый ранее Асыл Абылгазиев, племянник экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева. Дунканаевы же учредили «Дельфин Лэнд», соучредителем которой значится Текебаев Айдар, владелец пансионата «Дельфин Делюкс».
*«Дельфин Лэнд» владеет аквапарком на берегу Иссык-Куля, где 27 июля 2021 года в трубу для подкачки воды засосало 18-летнего парня. Госэкотехинспекция по Иссык-Кульскому району сообщала, что у владельцев аквапарка не было документов на аттракционы и нет доказательств, что он построен законно.
Застройка парка Ататюрк
Ататюрк — один из самых больших парков Бишкека даже после того, как треть его территории незаконно передали под жилые дома чиновников и депутатов.
Госдеятели получили участки в парке бесплатно — некоторые участки не застроены, но на них стоит фундамент, на других возвели дома и успели продать их. В том числе среди обладателей незаконно выданной в парке земли был экс-президент Сооронбай Жээнбеков — территорию передали ему, когда он работал замспикера парламента.
В течение десятилетия четыре мэра раздали почти 100 участков в парке. Троих из них обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Впрочем, только в одном случае обвинения касаются земли в парке имени Ататюрка.
Построены на территории парка не только особняки, но и клубные дома и высотки. Мэрия Бишкека даже заявила, что новые зеленые зоны на юге города — на территории, которая документально является частью парка Ататюрка — строили специально для того, чтобы избежать дальнейшей застройки этих земель.
Сейчас на территории парка Ататюрк расположены парки «Ынтымак 2» — на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева, «Ынтымак» — (Масалиева \ проспект Мира), Парко Семьи (он же Парк любви) и Парк Адинай, названный в честь погибшей в 2020 году студентки-волонтерки, спасавшей пациентов с коронавирусом.