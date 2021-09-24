Фото: Клооп

Госэкотехинспекция сообщила, что подала в суд на стройкомпанию «Залкар строй инжиниринг» за возведение многоэтажного дома в парке Ататюрк. Ранее сообщалось, что стройкомпания не имеет разрешения на строительство, но даже если бы оно у нее было, то было бы сомнительным — по закону в парке строить нельзя.

Парк Ататюрк входит в список памятников истории и культуры республиканского значения — это означает, что парк находится под защитой закона «Об историко-культурном наследии». Кроме того, капитальное строительство или возведение жилых особняков в парках запрещено статьей 78 Земельного Кодекса.

Стройкомпания начала возведение здания на территории парка в 2020 году. Котлован Госэкотехинспекция обнаружила еще 21 сентября 2020 года. До этого, 17 сентября, издание Kaktus Media сообщило, что в парке незаконно строят 12-этажный дом. Позже редакция сообщила, что строится пятиэтажка.

«По официальной информации “Бишкекглавархитектуры”, в августе этого года поступило заявление от заказчика на подготовку и выдачу разрешительных документов по объекту “4-этажный жилой дом с мансардой по улице Малдыбаева, 12, 14, 15”. Учреждением возвращены материалы без удовлетворения в рассмотрении», — цитирует ведомство издание.

Участок, стройкомпания и влиятельные фамилии

Айдар Конурбаев. Фото: Бизнес Ассоциация JIA По информации Kaktus Media, владелец участков 14 и 15 на улице Малдыбаева, у бассейна «Жаштык» — Конурбаев Айдар Алиаскарович. В базе данных Минюста он указан, как директор компании «Экобал», что торгует стройматериалами. Так как во время контрольной проверки разрешительные документы компания так и не предоставила, Конурбаева оштрафовали на 7 500 сомов. Занимавшаяся строительством здания стройкомпания «Залкар строй инжиниринг» еще год назад начала продавать квартиры в строящемся здании, у которого нет разрешительных документов.

Мирлан и Нурлан Дунканаевы, фото из соцсетей бизнесменов Согласно данным минюста, учредители стройкомпании — Бокушов Мирлан Нурбекович, Дунканаев Мирлан Нуржанович и Дунканаев Нурлан Нуржанович. Последний связан с вышепомянутым Конурбаевым — они учредители связанной со строительством компании «Четверка» вместе с Токтомамбетовой Кыял Бекбосуновной. (Она же связана с ОсОО «ФОРС ТРЕЙД» Асыла Абылгазиева, племянника экс-главы кабмина). Мирлан Дунканаев связан с еще одной стройкомпанией — он руководит «Триумф Кей Джи Строй». Кроме того, Мирлан и Нурлан Дунканаевы являются учредителями компании по оптовой торговле «Мираита Плюс», также как и упомянутый ранее Асыл Абылгазиев, племянник экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева. Дунканаевы же учредили «Дельфин Лэнд», соучредителем которой значится Текебаев Айдар, владелец пансионата «Дельфин Делюкс». *«Дельфин Лэнд» владеет аквапарком на берегу Иссык-Куля, где 27 июля 2021 года в трубу для подкачки воды засосало 18-летнего парня. Госэкотехинспекция по Иссык-Кульскому району сообщала, что у владельцев аквапарка не было документов на аттракционы и нет доказательств, что он построен законно.