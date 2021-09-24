Жанар Акаев на заседании парламента 22 сентября заявил, что для участия на предстоящих парламентских выборах создаются две большие партии. По словам депутата, самые влиятельные чиновники для этого сейчас составляют список из «богатых кандидатов».

Народный избранник однако не уточнил что за партии и о каких чиновниках идет речь.

На заседании он обратился к главе ЦИК Нуржан Шайлдабековой и отметил, что нужно донести информацию об этом до президента Садыра Жапарова.

«Самые крупные и влиятельные официальные лица сегодня занимаются набором, обеспечением и составлением списков партий из кандидатов, у которых есть наличные, при этом дают гарантии», — сказал он.

Акаев добавил, что лидеры некоторых партий «прикрываясь именем президента обманывают кандидатов» и Жапаров должен разобраться в этом.

«Основатели партии говорят, “мы получили благословение от президента, вышлите скорее резюме, президент ждет, он сам добро дает” и кружат головы кандидатам. Предпринимаются попытки соблазнить кандидатов разными способами, если только президент сам не обратится к лидерам такой умной партии и не скажет: “Я буду относиться ко всем одинаково”», — сказал депутат. Глава ЦИК ответила депутату, что этот вопрос обсуждался с президентом, и что она знает про это.

«У главы государства есть полная информация об этом, мы не думаем, что так будет», — сказала Шайлдабекова.

Жанар Акаев ещё 15 сентября сообщил, что ему известен «примерный состав партий», участвующих в парламентских выборах. Он добавил, что «среди них есть и такие депутаты, которые не против поклоняться как в Туркменистане».

«Нынешний шестой созыв, конечно, считается безграмотным, не может связать и двух слов, но следующий парламент будет еще хуже», —сказал он.

Парламентские выборы назначены на 28 ноября. Согласно новой Конституции, выборы в Жогорку Кенеш будут проходить по смешанной системе — 54 депутата по партийным спискам и 36 депутатов по одномандатным округам. Кандидаты в партию избираются «открытым списком».