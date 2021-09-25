Фото: Таалайбек Талант уулу

Школу имени Усенбаева в селе Мирмахмудов (Ноокатский район Ошской области) построили в 1963 году методом ашар русские солдаты. Директор школы, который сам ее и закончил, признает, что сегодня многие местные отказываются отправлять туда своих детей, потому что боятся за их жизнь. И неспроста.

Фото: Таалайбек Талант уулу

Фото: Таалайбек Талант уулу

«Трещины везде тут, вот фундамент дал трещину, в любой момент может рухнуть. А то, что нормально выглядит, так это потому, что мы все закрашиваем, прячем, пытаемся поддерживать вид школы. Проверяющие же приезжают. Мы поддерживаем чистоту и вид, но аварийность школы заделать невозможно».

Фото: Таалайбек Талант уулу

Фото: Таалайбек Талант уулу

Школу признали аварийной еще в 2014 году, с тех пор туда постоянно кто-то приезжает: и депутаты, и сотрудники министерства образования, и журналисты… ужасаются и уезжают.

«Все время приезжают, но результатов нету, уже и надежда теряется», сокрушенно говорит директор.

Фото: Таалайбек Талант уулу

Фото: Таалайбек Талант уулу

Деревянные полы в школе гниют, крыша течет, потолки и стены почернели от сырости.

«У нас ужасная сырость, вода стояла на уровне на два метра. Многие учителя болеют из за сырости, ученики тоже».

Текст: Анастасия Валеева, Таалайбек Талант уулу

Фото: Таалайбек Талант уулу