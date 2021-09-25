Фото: Жузумкан Асхатбекова

«Вчера во время дождя, я думала здесь обвалится», — Динара, директор школы №41 имени Мансура Ибраимова в Узгенском районе Ошской области, показывает нам покосившийся учебный корпус. «Нет смысла скрывать это. Надо наоборот показывать. Пусть все увидят».

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

«У наших детей есть желание учиться, но возможностей нету», – вздыхает она. «У них мечта учиться в хорошей школе, в современной. Они конечно жалуются. Нет условий. Зимой сидят в куртках, шапках».

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Школу, построенную в 1932 году, МЧС признал аварийной еще в 2004 году с заключением «требуется строительство новой школы». Вот только строительство не движется с места. Все 5 лет, что Динара, учитель математики и информатики, работает директором, она обивает различные инстанции, включая министерство образования, Жогорку Кенеш и иностранных доноров. «Сколько я бегала. Бьюсь за эту школу. Бьюсь об стену».

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Два года назад дети учились в частных домах у местных жителей, которые были на заработках в России. Но потом хозяева вернулись и попросили освободить здание. Айыл окмоту предложил поставить палатки или юрты. «В палатке более безопасно, но там же холодно. Будем учиться на «боже упаси», — решили в школе, и вернулись в аварийное здание. Ученики постепенно переходят в школу в соседнем селе или в Узгене – боятся оставаться.

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

Фото: Жузумкан Асхатбекова

«Посмотрите на потолок, совсем скоро обвалится, — показывает директор. — Когда все разрушится, когда все упадёт, тогда, что ли, сдвинется с места».

Текст: Анастасия Валеева

Фото: Жузумкан Асхатбекова