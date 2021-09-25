Фото: Таалайбек Талант уулу

В Ноокатской районной художественной школе имени Садыкова пейзажи, портреты и другие работы учеников не только радуют глаз. Они еще и закрывают огромные трещины, которые ползут по всему зданию. «Это мы чтобы закрыть наши раны, раз! – и прячем».

Фото: Таалайбек Талант уулу

Директор Ыса Алимбеков получил художественное образование в Москве, но, отказавшись от других предложений, уехал сюда: «Надо школу поднимать, детей учить айыльских, а то кто еще будет». Он работает в школе «уже второй срок»: проработав 10 лет, ушел, но потом вернулся, поддавшись на уговоры, в общей сложности около 20 лет.

Фото: Таалайбек Талант уулу

Фото: Таалайбек Талант уулу

Его руками все и держится: «вот здесь полы сгнили… я наложил старые доски и поднял… чтобы опять не сгнило», «крыша протекает, но мы обоями заклеили, чтобы не страшно было», «если бы у нас не было умелых рук, здесь бы давно все это провалилось».

Фото: Таалайбек Талант уулу

Фото: Таалайбек Талант уулу

15 тысяч сомов, которые ежегодно выделяются на ремонт, хватает только на то, чтобы «прятать все вот эти погрешности». И школа продолжает работать, а ее ученики — участвовать и побеждать в международных конкурсах.

Фото: Таалайбек Талант уулу

Фото: Таалайбек Талант уулу

Только вот такого косметического ремонта, даже высокохудожественного, недостаточно, когда уже рушатся стены. «Я в министерство ездил, по сроку давности сказали, самая старая школа ваша, но поставят вас на очередь, — рассказывает Ыса. — В первую очередь будут давать стройку тем, кто учится в вагонах, потом, кто в чужих домах учатся, а уже потом вы, аварийные школы. Так мне в министерстве объяснили. Но надо сказать, что это все когда-то рухнет, и тогда уже поздно будет».

Это все когда-то рухнет, и тогда уже поздно будет

Текст: Анастасия Валеева, Таалайбек Талант уулу

Фото: Таалайбек Талант уулу