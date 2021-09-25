Чупик Валентина правозащитница Фото со страницы Чупик

Оригинал материала опубликован Новой газетой.

Силовики задержали в аэропорту «Шереметьево» руководителя некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентину Чупик. Ее выдворяют из России, рассказала она «Новой газете».

«Сижу в спецприемнике в аэропорту Шереметьево, терминал F. Неизвестно, куда меня денут, поскольку документы изъяли», — сообщила Чупик.

Фотография уведомления, выданного Чупик.

Сотрудники ФСБ вручили правозащитнице уведомление о лишении статуса беженца на территории России. Также ей запретили въезд в страну до 2051 года. Теперь женщине грозит депортация в Узбекистан, гражданкой которого она является.

Чупик успела передать эту информацию «Новой газете», после чего перестала выходить на связь. На родине ей грозит опасность.

Правозащитница уже много лет в Москве оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.