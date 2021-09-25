Погибший Рустам Иминов. Фото: Турмуш

В колонии №19 в селе Жаны-Жер Чуйской области 17 сентября погиб 20-летний контрактник Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) Рустам Иминов. Генпрокуратура сообщила 25 сентября 24.kg, что подозреваемый в убийстве Иминова дал признательные показания.

«Был осмотр места происшествия. Признательные показания подозреваемый дал в присутствии адвоката. Никакого давления на него не оказывалось. Юридическую оценку действиям подозреваемого дадут по итогам расследования. Кроме того, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в генпрокуратуре.

Ранее командир погибшего пытался убедить людей, что контрактник покончил с собой, потом ГСИН сообщила, что Иминов «по неосторожности произвел выстрел из табельного пистолета». Однако подозреваемым в убийстве стал его сослуживец — его отправили на гаупвахту, а военная прокуратура заявила, что мужчина признал вину. Однако мать погибшего не верит в вину задержанного — парню 19 лет, ему оставалось меньше месяца до окончания срока службы. Мать Иминова считает, что солдат, собирающийся окончить службу, не пошел бы на такой шаг. Близкие задержанного считают, что его заставили оговорить себя.

Дело сначала было заведено по статье «Доведение до самоубийства», но ее переквалифицировали в «Убийство».

Рустам Иминов был инструктором отделения служебных собак-кинологов департамента по охране и конвоированию ГСИН. Ему было 20 лет.

Иминов был четвёртым ребёнком в семье и 1,5 года служил в колонии №19 в селе Жаны-Жер. В этой колонии отбывают наказание осужденные на пожизненный срок.

Его мать 17 сентября она ездила к своему сыну в колонию, за несколько часов до трагедии, чтобы поговорить с руководством о его увольнении. По словам младшей сестры погибшего военнослужащего, Иминов жаловался на службу и на командира, и хотел уйти.

Родственники погибшего военнослужащего сообщили, что следствие не предоставило никаких доказательств того, что Иминов застрелился или его застрелили. Они требуют обнародовать запись с камер наблюдения.