Глава кабинета министров Улукбек Марипов заявил, что смена кадров в Таможенной службе не улучшает работу ведомства. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Марипов сделал такое заявление на заседании по рассмотрению бюджета на 2022 год.

«Если говорить о работе таможенной службы, сколько бы кадровых изменений мы ни производили, работа не улучшится, если мы не автоматизируем всю таможенную систему. Нам нужно создать процесс, при котором Таможенная служба и бизнес не будут взаимодействовать. В самое ближайшее время должна быть запущена система удаленного заполнения таможенных деклараций», — заявил глава кабмина.

В апреле 2021 года экс-замглавы ГТС Замирбек Карашев заявил, что на таможне нет коррупции. Но, по его словам, есть человеческий фактор. В том же месяце его уволили.

В июне Bellingcat, OCCRP и «Клооп» опубликовали расследование про него — оказалось, что семья Карашева довольно близка с семьей его предшественника Райымбека Матраимова, признавшегося в коррупции на таможне. Их объединял роскошный образ жизни на небольшую зарплату госслужащего.

По данным Нацстаткома, кыргызстанцы меньше всего доверяют таможенной службе. Это связано с тем, что экс-замглавы таможни Раимбек Матраимов стал героем ряда журналистских расследований, которые раскрыли его связь с подпольной империей грузоперевозок.

В октябре 2020 года он был обвинен в коррупции в таможенных органах. Он выплатил 2 млрд сомов, признав свою вину. Но суд оштрафовал его всего на 260 тысяч сомов и отпустил.

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