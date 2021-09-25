Глава кабинета министров Улукбек Марипов заявил, что смена кадров в Таможенной службе не улучшает работу ведомства. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба кабмина.
По ее данным, Марипов сделал такое заявление на заседании по рассмотрению бюджета на 2022 год.
«Если говорить о работе таможенной службы, сколько бы кадровых изменений мы ни производили, работа не улучшится, если мы не автоматизируем всю таможенную систему. Нам нужно создать процесс, при котором Таможенная служба и бизнес не будут взаимодействовать. В самое ближайшее время должна быть запущена система удаленного заполнения таможенных деклараций», — заявил глава кабмина.
В апреле 2021 года экс-замглавы ГТС Замирбек Карашев заявил, что на таможне нет коррупции. Но, по его словам, есть человеческий фактор. В том же месяце его уволили.
В июне Bellingcat, OCCRP и «Клооп» опубликовали расследование про него — оказалось, что семья Карашева довольно близка с семьей его предшественника Райымбека Матраимова, признавшегося в коррупции на таможне. Их объединял роскошный образ жизни на небольшую зарплату госслужащего.
По стопам Матраимова. Уволенный замглавы таможни, который тоже наслаждался роскошной жизнью
По данным Нацстаткома, кыргызстанцы меньше всего доверяют таможенной службе. Это связано с тем, что экс-замглавы таможни Раимбек Матраимов стал героем ряда журналистских расследований, которые раскрыли его связь с подпольной империей грузоперевозок.
В октябре 2020 года он был обвинен в коррупции в таможенных органах. Он выплатил 2 млрд сомов, признав свою вину. Но суд оштрафовал его всего на 260 тысяч сомов и отпустил.
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