Радио «Озоди» со ссылкой на свой источник в управлении погранвойск Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области сообщило, что группировка боевиков «Ансоруллах»* вынашивает планы нападения на бадахшанском участке таджикско-афганской границы.

*Ансоруллах — запрещенная в Таджикистане группировка. Талибы, захватившие власть в Афганистане, доверили этой группировке охрану афгано-таджикского участка госграницы. Многие боевики этой группировки объявлены Душанбе в международный розыск. Их подразделением в этом регионе управляет этнический таджик Махди Арсалон (Мухаммад Шарипов/Шарифов).

«Ансаруллох» на таджикско-афганской границе в 2016 году. Фото: «Каравансарай»/Надин Бахром

По словам источника, власти Таджикистана перевели силовые структуры страны в режим повышенной боевой готовности.

«К нам поступили такие сведения. Пограничники готовы противостоять таким планам… Мы чувствуем угрозу с того берега и готовы отражать любую атаку», — сказал источник.

Также пресс-секретарь главы Горно-Бадахшанской автономной области подтвердил радио «Озоди», что на самом деле ходят такие слухи.

«Но это всего лишь слухи. Пограничники усилили контроль на линии госграницы. ГБАО готовится к рабочей поездке главы государства. Никакого страха у людей нет, все заняты своими повседневными делами», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит ГБАО в рабочей поездке. Однако даты визита еще не объявлены.

При этом представители «Талибан» в Афганистане не раз заявляли, что не собираются нападать на соседние страны.

«Талибан» в Афганистане

Ситуация с радикальными боевиками движения «Талибан» в Афганистане ухудшилась в мае 2021 года сразу после того как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, за несколько недель движение взяло под контроль 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.

За это время афганский конфликт получил резонанс во всем мире. На него также обратили внимание и страны, граничащие с Афганистаном — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Таджикистан и Узбекистан в конце июня начали укреплять свои границы с Афганистаном. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления госграниц. Таджикистан также обратился к членам ОДКБ за поддержкой в укреплении границ.

Узбекистан в конце июня после активизации боевиков «Талибана» в Афганистане объявил о начале проверки боевой готовности своих войск. Минобороны республики также заявило о проведении крупных тактических учений в ближайшее время.

Затем 8 июля глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что таджикской стороне окажут поддержку в случае необходимости, так как обе страны входят в ОДКБ.

В ночь с 15 на 16 августа боевики террористической организации «Талибан»* захватили 90% территории Афганистана и вошли в столицу страны Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани добровольно покинул пост, чтобы избежать кровопролития. На тот момент талибы уже захватили президентский дворец.

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