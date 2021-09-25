Посольство США в Кыргызстане открыло проект по реставрации башни Бурана, которая находится в Чуйской области близ города Токмок. Об этом в ведомстве сообщили 24 сентября.

В этот день посольство США в Кыргызстане провело церемонию открытия проекта по сохранению башни. В нем приняли участие госсекретарь Чолпонбек Абыкеев, секретарь Совбеза Марат Иманкулов, представители министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, местных органов власти и музея-комплекса «Башня Бурана».

«Великая башня Бурана гордо возвышалась тысячу лет, и мы надеемся, что она будет прочно стоять еще тысячу лет», — заявила временный поверенный в делах посольства США в Кыргызстане Соната Коултер.

Соната Коултер на открытии проекта реставрации башни Бурана. Фото: Посольство США. Открытие проекта реставрации башни Бурана. Фото: Посольство США. Соната Коултер. Открытие проекта реставрации башни Бурана. Фото: Посольство США. Открытие проекта реставрации башни Бурана. Фото: Посольство США.

Также в диппредставительстве сообщили, что проект полностью финансируется «Фондом послов по сохранению культурного наследия» правительства США. Оно выделило $200 тысяч.

По данным посольства, реализацией проекта займется Общественный центр музейных инициатив под руководством директора Чолпон Турдалиевой совместно с минкультом Кыргызстана, американскими экспертами Международного фонда памятников и местными экспертами из Центральной Азии.

«Специалисты восстановят поврежденную верхнюю часть башни Бурана с применением гидроизоляционных материалов и защитят ее стены от землетрясений с помощью противосейсмических мероприятий. В рамках проекта также пройдут семинары и мастер-классы для сотрудников Министерства культуры и музейного комплекса «Башня Бурана», кураторов и реставраторов», — отметили в диппредставительстве.

«Фонд послов США по сохранению культурного наследия» был учрежден Госдепартаментом США в 2001 году. Через этот фонд он ежегодно финансирует по всему миру проекты, направленные на защиту уникальных объектов культурного наследия.

Ранее фонд AFCP консервировал мавзолей в Узгене, реставрировал уникальной золотой коллекции в Кыргызском государственном историческом музее и консервировал мавзолей Шах-Фазиль XI века в Джалал-Абадской области. В общем на сохранение культурного наследия в Кыргызстане фонд выделил $500 тысяч.

Открытие проекта реставрации башни Бурана. Фото: Посольство США. Внутри башни Бурана. Фото: Посольство США.

Башня Бурана

Башня Бурана была построена в X-XI веках. В то время Чуйской долине был расположен город Баласагын. Она служила в качестве минарета, призывающего людей на молитву.

Баласагын начал наращивать своё политическое влияние с момента формирования Караханидского каганата в X веке, но в 1219 году был захвачен монголами и перестал существовать в XIV веке.

В 2014 году Бурану включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Башня охраняется государством.