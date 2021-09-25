Таалайбек Нуралиев. Фото: Гульнура Джекшембаева

Замглавы ГСИН Таалайбек Нуралиев освобожден от должности согласно поданному им заявлению. Стало известно, что глава кабмина Улукбек Марипов подписал распоряжение еще 16 сентября, а основанием послужило представление главы минюста Асель Чынбаевой.

Задержание Нуралиева

Замглавы ГСИН был задержан в августе 2021 года. ГКНБ сообщил о его задержании 3 августа. По версии ведомства, Нуралиев «систематически получал деньги за досрочное освобождение, смягчение условий пребывания осужденных, а также укрывал незаконные действий среднего руководящего звена ведомства». Нуралиева водворили в СИЗО ГКНБ до октября.

Спецслужбы изъяли в кабинете Нуралиева $3,6 тысяч, 59 тысяч сомов, сотовые телефоны и патрон от мелкокалиберного оружия, а в его доме — пистолет марки ТТ и гладкоствольное оружие, а также предметы, созданные трудом заключенных.

Нуралиев трудился в сфере ГСИН еще с 90-х годов. Отслужив в армии и закончив спецшколу, в 1990 году он стал начальником отряда в колонии №7 и до 1994 года поднимался по карьерной лестнице, работая в той же колонии. В 1994 году он стал замначальника отдела колоний поселений в ГУИН (сейчас ГСИН) и сменив еще несколько должностей вернулся в колонию №7 начальником оперативного отдела.

Дальше он продвигался по карьерной лестнице в ГСИН, а также работал в угрозыске и минюсте, занимал должности в МВД Нарынской области. В 2009 году он стал зампредом ГСИН, после работал в УВД Нарынской, Баткенской и Иссык-Кульской областей. В 2018 году был уволен из органов по возрасту, что не помешало ему в 2009 году стать зампредом ГСИН.