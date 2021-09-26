Фото: Адилет Каржоев

«У нас протекает крыша, у нас вздуваются полы, у нас нет спортивного зала и нет актового зала, у нас все мероприятия проходят в фойе, как вы думаете, дети будут жаловаться?», – возмущенно говорит директор школы номер 7 в городе Талас, Эркинай Орозматова.

Фото: Адилет Каржоев

Школу построили в 1962 году, и с тех пор в ней ни разу не проводили капитальный ремонт.

«Нам с министерства выделяют на ремонт 50 с лишним тысяч на три здания. Этого хватает только на шпаклевку и на краску, объем-то немаленький. Если бы мы все это каждый год не делали, конечно было бы еще хуже».

Фото: Адилет Каржоев

Мы заходим в школу и нам показывают капитальные трещины, которые прячутся за многолетними слоями краски, вздувшиеся полы и потолки с плесенью.

«Смотрите на потолок, это все замазано, с крыши льется просто-напросто. Стена отходит. Боишься, чтоб она не рухнула в один прекрасный день. Полы латаем. А залезать на крышу мы вообще боимся, потому что там балки уже сгнили», перечисляет школьный завхоз Валентина Адольфовна.

Фото: Адилет Каржоев

«Мы боимся там даже ходить, потому что не дай бог рухнет, обвалится. У нас и так обваливалось уже. Прямо в классе, на детей в том году упал кусок потолка. Слава богу, вовремя увернулись».

Фото: Адилет Каржоев

В том же злополучном классе однажды под пол провалилась учительница. На вопрос, не боятся ли дети заходить в этот класс, разводят руками – классов в школе и так мало, на всех не хватает. При проектной мощности в 330 детей, в школе обучаются 860 – в три смены, по 40-45 детей в классе.

Фото: Адилет Каржоев

«Вообще мы просим новую школу. Но пока это решится… Мы писали, уже замените хотя бы крышу, чтобы она не протекала, чтобы не было такой ситуации, что дети поранились, на них что-то обвалилось, обрушилось».

Фото: Адилет Каржоев

Выживает школа в основном за счет родителей. С их помощью меняют окна в классах – где по одному, где по три, выкупают здание для школьной столовой, меняют двери и ворота. И каждый год красят, латают и замазывают. «Если бы мы этого не делали, школа бы давно развалилась», печально констатирует завхоз.

Текст: Анастасия Валеева

Фото: Адилет Каржоев