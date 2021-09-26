За сутки скончался еще один кыргызстанец с подтвержденным коронавирусом, минздрав утверждает, что он не был вакцинирован. Также вирус подтвердили у 56 новых зараженных.

29 из них выявлены в Бишкеке, 10 в Чуйской, а 11 — в Иссык-Кульской областях. Четыре новых зараженных в Джалал-Абадской области. По одному зараженному в Оше и Ошской области. В Нарынской, Таласской и Баткенской областях новых заражений нет.

Также за сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 84 человека. Продолжают получать лечение в больницах 508 человек.

За прошедшие сутки вакцину получили 7 266 человек, из них 3 891 первую дозу и 3 375 вторую.

Всего общее число заражений за пандемию достигло 178 258 случаев. Из них выздоровели 172 848. В сокращенной статистике по смертям от коронавируса зафиксировано 2 600 фактов смерти.