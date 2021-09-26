Фото: Мэрия Бишкека

Мэр Бишкека посетил городскую свалку, отдельные участки которой дымятся и горят, загрязняя атмосферу. Он поручил усилить работу по устранению возгораний на мусорном полигоне.

«В связи с систематическим несанкционированным сбросом на территорию городской свалки отходов швейного производства продолжается возгорание мусора на разных участках санитарного полигона. Сильное задымление распространяется над близлежащими территориями, его заметно даже из центра Бишкека. В настоящее время службы мэрии столицы принимают усилия по тушению очагов возгорания и снижению уровня исходящего от полигона дыма. Айбек Джунушалиев поручил усилить принимаемые меры, обеспечить дополнительной техникой и рабочей силой для скорейшей локализации и подавления горящих участков на свалке», — сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того Джунушалиев решил расторгнуть контракт с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, которая занималась рекультивацией полигона. При этом только в июне мэрия сообщала о возобновлении рекультивации мусорного полигона. Правда в августе мэр Джунушалиев выразил недовольство контрактом.

Тогда Джунушалиев узнал, что спецтехника полигона не работает, а у рабочих свалки нет экипировки для работы.

Муниципалиет сообщал, что стоимость проекта по рекультивации вырастет из-за увеличения самого мусорного полигона на почти 4 гектара. Ранее проект рекультивации заморозили на год из-за пандемии COVID-19. Мэрия обещала, что старая свалка полностью будет рекультивирована и покрыта слоем глины, плодородным слоем и превращена в сельхозугодия.

Устранением очагов возгорания на свалке также должна была заниматься Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS. Компания работала по проекту Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР), сам контракт стоимостью 1 млн 596 тысяч евро подписали еще в 2017 году.