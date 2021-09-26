Фото: МИД

Глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев встретился с президентом Красного креста Питером Мауэром 23 сентября.

«Основной акцент на встрече уделен вопросам содействия МККК в вопросе репатриации детей-граждан КР из Сирии», — сообщил МИД. Министерство сообщило, что Мауэр выразил полную готовность помочь Кыргызстану в возвращении юных кыргызстанцев.

В марте 2021 года в Кыргызстан уже привозили часть детей из Сирии. 79 детей кыргызстанцев с Ближнего Востока отправили в детский центр в Чуйской области — их навестил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Репатриированным детям от 2 до 18 лет — в центре они проходили реабилитацию.

По данным властей Кыргызстана, в Сирию уехало примерно 800 кыргызстанцев — часть из них считаются погибшими, но известно о выживших женщинах и детях. Они распределены по лагерям для беженцев в Сирии и Ираке, но их точное количество неизвестно.

Пик вербовки новобранцев из Кыргызстана приходился на 2014-2015 годы — примерно 70% всех завербованных уехали с юга страны. Инициаторами переезда чаще выступают мужчины, которые вместе с собой увозят в Сирию своих жен и детей.

Попытки вернуть женщин и детей

Кыргызстан обещал вернуть детей-кыргызстанцев уже много лет. Родственники этих детей выходили на митинги, есть также общественные организации, которые увлечены этим вопросом — все они хотят вернуть детей на родину. На протяжении нескольких лет кыргызстанцы обращаются к властям с просьбой вывезти из зоны боевых действий в Сирии женщин и детей, которые были завербованы террористическими группировками. Кыргызские активисты даже заявили о готовности самостоятельно привезти в Кыргызстан из Ирака и Сирии 150 женщин и детей. Они также пообещали помочь им с реабилитацией.

В августе 2020 года родственники кыргыстанцев в Сирии обращались к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь вернуть женщин и детей в Кыргызстан. Они говорили, что более ста женщин и детей находятся в сирицском лагере для беженцев «Аль-Хол». Лагерь «Аль-Хол» – это крупнейший на севере Сирии приют для жен бывших боевиков ИГИЛ.

С 2019 года власти Казахстана проводили операции по эвакуации своих граждан из зон боевых действий на Ближнем Востоке. По официальной информации, в рамках операции «Жусан» из Сирии было вывезено более 600 казахстанок, в том числе 400 детей. В том же году министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков сообщал, что власти ведут переговоры с правительством Сирии о возможности возвращения кыргызстанцев с территории страны. В правительстве была создана рабочая группа по возвращению кыргызстанцев из Сирии и Ирака.

Узбекистан и Таджикистан также вывозили своих сограждан из зоны боевых действий. Кыргызстан же пообещал в марте 2021 года эвакуировать своих граждан из зоны боевых действий. Их даже обещали вернуть в Кыргызстан, но в итоге дело приостановили из-за пандемии коронавируса.

Джаназа-намаз. История о кыргызстанцах в Сирии и тех, кто верит в их возвращение