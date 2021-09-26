Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что 25 сентября состоялась церемония открытия нового здания Алайского райотдела ГКНБ. В ней принял участие глава комитета Камчыбек Ташиев.

На церемонии ему присвоили новое звание — «Почетный житель Алайского района». Также вручили нагрудной знак. В пресс-центре подчеркнули, что райадминистрация приняла такое решение еще в 2008 году.

Фото: ГКНБ

При этом родное село главы ГКНБ находится в Джалал-Абадской области.

Ташиев на открытии заверил, что комитет продолжит укреплять материально-техническую базу районных отделов во всех областях страны, и напомнил сотрудникам о строгом выполнении служебных задач.

Фото: ГКНБ

«Также председатель ГКНБ отметил необходимость особо обращать внимание на мероприятия по противодействию коррупции, по борьбе с организованной преступностью и пограничной безопасностью», — добавили в пресс-центре спецслужбы.

В феврале 2021 года президент Садыр Жапаров подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта главе Госкомитета нацбезопасности Камчыбеку Ташиеву.

При этом, в пресс-службе главы государства не сообщили за какие именно заслуги соратнику и близкому другу президента присвоили воинское звание.