Ведущий специалист Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Султан Суранбаев сообщил «Азаттыку», что 70 % кыргызстанцев, заразившихся коронавирусом за последние три месяца перенесли штамм «дельта».

До июля большинство переносило «британский» штамм — его выявили у 85,6% зараженных кыргызстанцев. У еще 14 % выявили «южноафриканский» штамм.

Что за дельта-штамм?

Считается, что «дельта» заразнее, чем вариант «альфа» (британский штамм) и устойчивее к вакцинам. К классическим симптомам коронавируса, таким как кашель, высокая температура и потеря вкуса и обоняния, прибавились новые симптомы.

По данным Zoe Covid Symptom study, «дельта» отличается такими симптомами, как головная боль, саднящее горло и сильный насморк. Автор исследования профессор Тим Спектор отметил, что молодым людям, подхватившим вариант «дельта», может показаться, что у них просто сильный грипп. При этом они могут быть разносчиками инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, он также может вызвать более серьезные симптомы, включая боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боль в суставах.

Дельта-штамм был обнаружен осенью прошлого года в Индии. Весной он привел к огромному количеству смертей и начал распространяться по всему миру.