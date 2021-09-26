Фото: Адилет Каржоев

Стену школы имени Чолушева в селе Первомайском Бакай-Атинского района украшает плакат с двумя выпускницами, мировыми чемпионками по борьбе — Меерим Джуманазаровой и Айпери Медет Кызы. Мы приехали в школу через несколько дней после того, как они взяли золото и серебро на чемпионате Азии и прошли на Олимпийские игры в Токио.

Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

Это одна из немногих школ, в которой есть спортзал, причем борцовский. Новенькое кирпичное здание, построенное в 2014 году, сильно отличается от остальных построек.

Дуйшон Джуманазаров — тренер и отец Мээрим Джуманазаровой, олимпийской чемпионки по борьбе. Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

Впрочем, когда нам его открывают, мы понимаем, что внешнее впечатление обманчиво: воду до сих пор не могут подвести, душа нет, окна вываливаются. Тренер, Дюйшен Джуманазаров, сам построил внутри туалет и сауну. Но даже такой спортзал – единственная возможность для местных детей. Других заведений для них просто нет, поэтому все занимаются борьбой – и мальчики, и девочки.

Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

Старый корпус, 1928 года, — самая старая школа Таласской области. Директор Мирбек Усупбеков показывает нам классический набор аварийной школы: плесень на стенах, печку контрамарку, протекающую крышу. «Если один год не шпаклевать, развалится».

Фото: Адилет Каржоев

«Спорт – твое здоровье» – гласит выложенная камнями надпись на спортивной площадке. Со дня на день здесь ждут, когда на ее месте начнется стройка новой школы на 275 мест. Примерный бюджет строительства – 100 миллионов сомов, из которых на первый год ожидается поступление десяти.

Фото: Адилет Каржоев

А пока учатся в старой. Воду во время дождя собирают с потолка в бутылки и ведра. 5 лет назад, как раз когда шел дождь, сюда приехал тогдашний министр, увидел все это и заплакал — его отец работал в этой школе директором. Уезжая, он пообещал построить корпус. После новостей о строительстве новой школы Мирбек с ним связывался и просил помочь, чтобы государство выделило деньги побыстрее.

Мирбеку передали, чтобы ждал.

Текст: Анастасия Валеева

Фото: Адилет Каржоев